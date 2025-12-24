Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (group D)

La RDC démarre la compétition par un court succès sur le Bénin (1-0), tandis que le tenant du titre sénégalais s'est nettement défait du Botswana (3-0).
Emmené par le Munichois Jackson, les hommes de Pape Thiaw, qui a succédé à Aliou Cissé sur le banc sénégalais, ont facilement disposé des Zèbres du Botswana à Tanger.
Les champions d'Afrique en titre se mettent en confiance pour défendre leur couronne.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
Notons du côté du Stade Al Barid de Rabat, où les Léopards affrontaient les Guépards ce qui est la première polémique de la compétition : une panne momentanée de l'assistance vidéo (VAR).
En effet, à l'heure de jeu, alors que chancel Mbemba semble toucher le ballon de la main sur un centre béninois, l'arbitre n'a pu avoir recours à la vérification vidéo, subitement tombée en panne.
Une dizaine de minutes auparavant, le Sud-Africain Tom Abongile avait pourtant, et logiquement, annulé le second but de la RDC pour une position de hors-jeu du passeur, Mbuku.
A la 75e, l'arbitre fera d'ailleurs signe du retour à la norme de la VAR. Trop tard pour les Béninois, qui pourront logiquement se sentier flouer.
RDC-Bénin : 1-0 (1-0)
But : Théo Bongonda (16e) pour la RDC
Sénégal : Botswana : 3-0 (1-0)
Buts : Jackson (40e et 58e) et C.Ndiaye (90e) pour le Sénégal
Classement
1) Sénégal, 3 pts, 2) RDC, 3 pts, 3) Bénin, 0 pt, 4) Botswana, 0 pt
Programme de la 2e journée
Sénégal-RDC et Bénin-Botswana le 27 décembre