Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (group D)

La RDC démarre la compétition par un court succès sur le Bénin (1-0), tandis que le tenant du titre sénégalais s'est nettement défait du Botswana (3-0).

Emmené par le Munichois Jackson, les hommes de Pape Thiaw, qui a succédé à Aliou Cissé sur le banc sénégalais, ont facilement disposé des Zèbres du Botswana à Tanger.

Les champions d'Afrique en titre se mettent en confiance pour défendre leur couronne.

Notons du côté du Stade Al Barid de Rabat, où les Léopards affrontaient les Guépards ce qui est la première polémique de la compétition : une panne momentanée de l'assistance vidéo (VAR).

En effet, à l'heure de jeu, alors que chancel Mbemba semble toucher le ballon de la main sur un centre béninois, l'arbitre n'a pu avoir recours à la vérification vidéo, subitement tombée en panne.

Une dizaine de minutes auparavant, le Sud-Africain Tom Abongile avait pourtant, et logiquement, annulé le second but de la RDC pour une position de hors-jeu du passeur, Mbuku.

A la 75e, l'arbitre fera d'ailleurs signe du retour à la norme de la VAR. Trop tard pour les Béninois, qui pourront logiquement se sentier flouer.

RDC-Bénin : 1-0 (1-0)

But : Théo Bongonda (16e) pour la RDC

Sénégal : Botswana : 3-0 (1-0)

Buts : Jackson (40e et 58e) et C.Ndiaye (90e) pour le Sénégal

Classement

1) Sénégal, 3 pts, 2) RDC, 3 pts, 3) Bénin, 0 pt, 4) Botswana, 0 pt

Programme de la 2e journée

Sénégal-RDC et Bénin-Botswana le 27 décembre