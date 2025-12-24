Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (group D)

24 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

La RDC démarre la compétition par un court succès sur le Bénin (1-0), tandis que le tenant du titre sénégalais s'est nettement défait du Botswana (3-0).

Emmené par le Munichois Jackson, les hommes de Pape Thiaw, qui a succédé à Aliou Cissé sur le banc sénégalais, ont facilement disposé des Zèbres du Botswana à Tanger.

Les champions d'Afrique en titre se mettent en confiance pour défendre leur couronne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Notons du côté du Stade Al Barid de Rabat, où les Léopards affrontaient les Guépards ce qui est la première polémique de la compétition : une panne momentanée de l'assistance vidéo (VAR).

En effet, à l'heure de jeu, alors que chancel Mbemba semble toucher le ballon de la main sur un centre béninois, l'arbitre n'a pu avoir recours à la vérification vidéo, subitement tombée en panne.

Une dizaine de minutes auparavant, le Sud-Africain Tom Abongile avait pourtant, et logiquement, annulé le second but de la RDC pour une position de hors-jeu du passeur, Mbuku.

A la 75e, l'arbitre fera d'ailleurs signe du retour à la norme de la VAR. Trop tard pour les Béninois, qui pourront logiquement se sentier flouer.

RDC-Bénin : 1-0 (1-0)

But : Théo Bongonda (16e) pour la RDC

Sénégal : Botswana : 3-0 (1-0)

Buts : Jackson (40e et 58e) et C.Ndiaye (90e) pour le Sénégal

Classement

1) Sénégal, 3 pts, 2) RDC, 3 pts, 3) Bénin, 0 pt, 4) Botswana, 0 pt

Programme de la 2e journée

Sénégal-RDC et Bénin-Botswana le 27 décembre

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.