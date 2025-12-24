Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (groupe C)

Super Eagles et Aigles de Carthage ont réussi leur envol dans ce groupe C au détriment des Taïfa Stars (2-1) et des Cranes (3-1).

Les deux favoris en découdront lors de la deuxième journée à Fès.

Tunisie-Ouganda : 3-1 (2-0)

Buts : Skhiri (10e), et Achouri (40e et 64e) pour la Tunisie, Omedi (90e+2) pour l'Ouganda

Nigeria-Tanzanie : 2-1 (1-0)

Buts : Ajayi (36e) et Lookman (52e) pour le Nigeria, M'Mombwa (50e) pour la Tanzanie

Classement

1) Tunisie, 3 pts, 2) Nigeria, 3 pts, 4) Tanzanie, 0 pt, 4) Ouganda, 0 pt

Programme de la 2e journée

Ouganda-Tanzanie et Nigeria-Tunisie le 27 décembre