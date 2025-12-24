Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (Groupe B)

Egypte et Afrique du Sud, qui seront opposés lors de la prochaine journée, sont à égalité après leurs succès respectifs face au Zimbabwe et l'Angola.

Egypte-Zimbabwe : 2-1 (0-1)

Buts : Marmoush (64e) et Salah (90e+1) pour l'Egypte, Dube (20e) pour le Zimbabwe

Afrique du Sud-Angola : 2-1 (1-1)

Buts : Appollis (21e) et Forster (79e) pour l'Afrique du Sud, Show (35e) pour l'Angola

Classement

1) Afrique du Sud, 3 pts, 2) Egypte, 3 pts, 3) Zimbabwe, 0 pt, 4) Angola, 0 pt

Programme de la 2e journée

Egypte-Afrique du Sud et Angola-Zimbabwe le 26 décembre