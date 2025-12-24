Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (Groupe B)

24 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Egypte et Afrique du Sud, qui seront opposés lors de la prochaine journée, sont à égalité après leurs succès respectifs face au Zimbabwe et l'Angola.

Egypte-Zimbabwe : 2-1 (0-1)

Buts : Marmoush (64e) et Salah (90e+1) pour l'Egypte, Dube (20e) pour le Zimbabwe

Afrique du Sud-Angola : 2-1 (1-1)

Buts : Appollis (21e) et Forster (79e) pour l'Afrique du Sud, Show (35e) pour l'Angola

Classement

1) Afrique du Sud, 3 pts, 2) Egypte, 3 pts, 3) Zimbabwe, 0 pt, 4) Angola, 0 pt

Programme de la 2e journée

Egypte-Afrique du Sud et Angola-Zimbabwe le 26 décembre

