Congo-Brazzaville: 6e congrès ordinaire du PCT - Le comité central adopte des documents importants

Réuni à l'occasion de sa troisième session extraordinaire, la dernière du genre pour le mandat finissant, le comité central du Parti congolais du travail (PCT), a, entre autres, adopté son projet de rapport, l'ordre du jour et le calendrier des travaux du 6e congrès ordinaire, prévu du 27 au 30 décembre à Brazzaville.

Les participants à cette session présidée par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, le 22 décembre, ont également exprimé leur satisfaction sur l'organisation et la tenue des congrès fédéraux ayant balisé la route menant au 6e congrès ordinaire.

Ils ont, par ailleurs, suivi « avec beaucoup d'intérêt » la présentation du livre bilan du quinquennat du président de la République, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. « Ce livre bilan nous donne l'opportunité de visualiser les résultats de l'action menée par le Président de la République durant le quinquennat afin de nous en approprier. Vous êtes donc invité à avoir une oreille attentive à la présentation du livre bilan du quinquennat », a exhorté Pierre Moussa à l'ouverture des travaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Se tenant à quelques jours de l'ouverture des travaux du 6e congrès ordinaire du Parti, cette session extraordinaire, qui s'inscrit dans la dernière ligne droite de cet événement historique, constitue, a déclaré le secrétaire général du PCT, le moment ultime d'affinement du dispositif organisationnel. « Dès lors, elle doit être capitalisée au maximum afin de garantir aux assises du congrès un réel succès. Au cours de cette session, nous avons examiné et adopté notre rapport moral au congrès. Ce rapport rend compte de l'activité que nous avons menée durant le quinquennat. Il est une compilation harmonieuse de nos différents rapports d'activités annuels déjà adoptés chaque année, nous sommes appelés à l'enrichir si nécessaire », a-t-il rappelé, espérant que le défi majeur pour lequel le parti a déployé tant d'énergie et de moyens depuis quelques mois, notamment la tenue réussie de son 6e congrès ordinaire sera relevé brillamment dans quelques jours.

Pierre Moussa a, enfin, souligné la nécessité de sortir de cette dernière session plus unis, plus forts, plus ambitieux et plus que jamais mobilisés pour la victoire du congrès ainsi que celle du candidat du parti à l'élection présidentielle de mars 2026.