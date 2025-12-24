Congo-Brazzaville: Solidarité - La mairie de Pointe-Noire lance l'initiative d'un « Noël solidaire »

La maire de la ville de Pointe-Noire a procédé au lancement officiel d'un « Noël solidaire », une campagne d'aide et de soutien en faveur des enfants vulnérables, notamment ceux vivant dans les orphelinats de la capitale économique.

La cérémonie de lancement s'est tenue à la résidence de la maire, Evelyne Tchitchelle, en présence de plusieurs invités de marque dont le consul de Malte à Pointe-Noire, Luca Fazio. Cette initiative vise à renforcer la solidarité et l'inclusion sociale durant la période des fêtes de fin d'année.

Dans une atmosphère conviviale et empreinte de générosité, plusieurs enfants ont bénéficié de cadeaux composés de jouets et de kits essentiels adaptés à leurs besoins. Ce moment de partage a apporté sourire et réconfort aux bénéficiaires, tout en soulignant l'engagement des autorités municipales en faveur de la protection et du bien-être des enfants les plus fragiles.

À travers ce « Noël solidaire », la mairie de Pointe-Noire réaffirme sa volonté de placer la solidarité au coeur de son action sociale et d'offrir aux enfants vulnérables une fête de la nativité placée sous le signe de l'espoir et de la fraternité.