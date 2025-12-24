Congo-Brazzaville: Solidarité - La mairie de Pointe-Noire lance l'initiative d'un « Noël solidaire »

24 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La maire de la ville de Pointe-Noire a procédé au lancement officiel d'un « Noël solidaire », une campagne d'aide et de soutien en faveur des enfants vulnérables, notamment ceux vivant dans les orphelinats de la capitale économique.

La cérémonie de lancement s'est tenue à la résidence de la maire, Evelyne Tchitchelle, en présence de plusieurs invités de marque dont le consul de Malte à Pointe-Noire, Luca Fazio. Cette initiative vise à renforcer la solidarité et l'inclusion sociale durant la période des fêtes de fin d'année.

Dans une atmosphère conviviale et empreinte de générosité, plusieurs enfants ont bénéficié de cadeaux composés de jouets et de kits essentiels adaptés à leurs besoins. Ce moment de partage a apporté sourire et réconfort aux bénéficiaires, tout en soulignant l'engagement des autorités municipales en faveur de la protection et du bien-être des enfants les plus fragiles.

À travers ce « Noël solidaire », la mairie de Pointe-Noire réaffirme sa volonté de placer la solidarité au coeur de son action sociale et d'offrir aux enfants vulnérables une fête de la nativité placée sous le signe de l'espoir et de la fraternité.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.