La guerre insidieuse en RD. Congo qui, sous le couvert de conflits politiques, s'articule principalement autour de la rapine des ressources naturelles.

Le dernier rapport de l'ONU met en lumière des pratiques alarmantes de fraude transfrontalière, avec un focus particulier sur l'acheminement clandestin de coltan, un minerai vital pour l'industrie électronique, en provenance du Nord-Kivu. Ce phénomène n'est pas simplement une question de contrebande ; c'est une stratégie délibérée d'exploitation et de pillage orchestrée par le Rwanda.

L'attaque de Bukavu par les rebelles en février 2025, qui a facilité la conquête de passages stratégiques vers le Rwanda, témoigne d'une dynamique préoccupante. Ces actions ne sont pas isolées ; elles s'inscrivent dans un contexte où la guerre civile devient un prétexte pour siphonner méthodiquement les richesses du pays, tout en exacerbant les souffrances de la population locale. Selon les estimations de l'ONU, des centaines de tonnes de minerais ont été déplacées clandestinement, et cela principalement à travers des routes obscures, de nuit, pour échapper à la vigilance des autorités. Ce constat met en évidence le désespoir croissant des exploitants locaux qui, face à la violence et à l'instabilité, n'ont d'autres choix que de colluder avec des acteurs obscurs pour continuer à subsister.

Il est essentiel que les dirigeants congolais prennent conscience de cette réalité tragique et ne se laissent pas berner par des accords flous avec des voisins aux intentions ambivalentes, comme le Rwanda, mais aussi avec la complicité des puissances étrangères. Le montant de 800 000 dollars par mois reçu par le M23 pour alimenter sa machine de guerre ouvre un panorama inquiétant : tant que le Rwanda a un accès facile aux ressources congolaises, il continuera à financer ce cycle de violence et de rapine. Les conséquences de cette exploitation marquent la RDC d'une empreinte indélébile, alors que les promesses de paix ne sont que des chimères face à l'impératif économique qui motive cette guerre.

La communauté internationale a également une responsabilité. Elle doit exercer une pression continue et significative sur le Rwanda pour qu'il cesse d'appuyer les groupes armés qui opèrent en RDC. Tant que le Rwanda ne sera pas inquiété sur le plan militaire et que la communauté internationale ne prendra pas les mesures nécessaires pour contrer cette dynamique, il continuera à mener son aventure criminelle en toute impunité.

La RDC mérite une paix véritable, fondée sur la dignité et le respect des droits humains. C'est une question qui transcende les intérêts politiques : il s'agit de restaurer la souveraineté du pays face à l'exploitation sauvage de ses ressources naturelles. Les Congolais doivent prendre conscience de la guerre de rapine qui se déroule sous leurs yeux et agir en conséquence. La voie vers la liberté et la prospérité passe par la fin des accointances avec ceux qui profitent de la misère et de l'instabilité. L'heure est à l'unité et à la résistance contre cette logique criminelle.