Madagascar: Fête de la nativité - La foule et les encombrements étouffent la capitale

L'effervescence des fêtes se heurte à une réalité urbaine éprouvante pour les ménages, à Antananarivo. Embouteillages interminables, transports saturés, marchés bondés et hausse des prix ternissent l'ambiance de Noël dans la capitale.

Antananarivo vibre au rythme des préparatifs festifs, à l'approche de Noël. Décorations, vitrines illuminées et effervescence des marchés donnent à la capitale des airs de fête. Mais cette ambiance peine à masquer une réalité plus pesante. Embouteillages monstres, files d'attente interminables dans les banques, devant les guichets automatiques et aux caisses des magasins, ainsi que des marchés bondés, mettent les nerfs des citoyens à rude épreuve.

Les transports en commun eux-aussi sont pris d'assaut, obligeant les usagers à patienter longuement avant de trouver une place.Lalao, employée à Ankadifotsy, est rentrée chez elle épuisée après une demi-journée de travail, hier. Sortie de son bureau à midi, elle n'est arrivée à son domicile qu'à 14h30. « J'ai mis une trentaine de minutes pour trouver un bus. Ensuite, la circulation était complètement bloquée. Les véhicules avançaient très lentement entre Anjanahary et Ampasampito, ainsi qu'entre Ankadindramamy et Mahazo »,

témoigne-t-elle. Dès les premières heures de la journée, les principaux axes routiers sont saturés. Et ce rythme ne change pas jusqu'au soir. Les automobilistes passent de longues minutes, parfois des heures, coincés dans des bouchons, au milieu des klaxons et des moteurs tournant au ralenti. « Nous avons mis deux heures pour parcourir le trajet Anosy-Anosizato », raconte Ariane, passagère d'un véhicule.

Pickpockets

Dans les marchés et les bus, la foule se bouscule. Les pickpockets profitent de cette cohue pour déchirer ou arracher des sacs. « On m'a volé l'argent que j'avais prévu pour les provisions de Noël », regrette Mbolatiana, une mère de famille venue faire ses emplettes à Isotry.

Dans les grands magasins, l'atmosphère est tout aussi étouffante. À l'intérieur, les clients se pressent dans les rayons à la recherche du cadeau idéal pour leurs enfants. Aux caisses, les files s'allongent, mettant la patience de chacun à l'épreuve. « On vient pour acheter un cadeau et on ressort épuisé », confie une cliente, les bras chargés de paquets.

Pour beaucoup, l'enthousiasme des achats de Noël laisse rapidement place à la fatigue et à l'irritation, accentuées par la hausse des prix à la veille des fêtes. De nombreux commerçants profitent de l'affluence pour revoir leurs tarifs à la hausse. Œufs, volailles, légumes et fruits enregistrent une augmentation notable. Malgré tout, les achats se poursuivent. Les familles tiennent à célébrer Noël, coûte que coûte, dans un esprit de fête et de partage.