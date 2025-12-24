Madagascar: Incendie à Moramanga - L'heure du bilan après le sinistre du grand marché

Depuis l'incendie, lundi soir, qui a ravagé une partie du grand marché de Moramanga, les autorités et les commerçants tentent de mesurer l'ampleur des dégâts, tandis qu'un appel à la solidarité est lancé en faveur des sinistrés.

Le bâtiment A du grand marché municipal de Moramanga a été partiellement détruit par un incendie survenu en début de semaine. Le sinistre, attribué à un court-circuit d'origine électrique selon les premières constatations de la gendarmerie, s'est rapidement propagé à l'intérieur de ce bloc à étage, l'un des six que compte le marché.Les flammes ont ravagé de nombreux étals et marchandises, touchant plusieurs types d'activités commerciales.

Poissonneries, épiceries, grossistes en boissons, vendeurs de tissus et autres commerces ont été affectés. À ce stade, les pertes matérielles restent difficiles à chiffrer, tant l'étendue des dégâts est importante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures d'intervention grâce à la mobilisation conjointe des forces de l'ordre, du fokonolona et des équipes des sociétés Ambatovy et Fanalamanga. Moramanga ne disposant pas encore de service de secours public, cette situation a compliqué les opérations de lutte contre le feu.

Sous le choc

Inauguré en 2017, le bâtiment A figurait parmi les infrastructures modernes du marché. Financé à hauteur de 10,5 milliards d'ariary par Ambatovy à travers son Fonds d'investissement social, le complexe commercial s'étend sur 1,3 hectare et comprend environ 6 000 m² d'espaces couverts, près d'un millier d'emplacements, des infrastructures sanitaires aux normes ainsi que des bureaux administratifs.

Aucune perte humaine n'est à déplorer. Toutefois, des témoignages font état de vols de marchandises sauvées de l'incendie, commis dans la confusion ayant suivi le sinistre. Les commerçants, encore sous le choc, ont tenté de récupérer ce qu'ils pouvaient parmi les décombres.

Dans les jours qui ont suivi l'incendie, la ville est restée marquée par l'ampleur des dégâts. Devant le bâtiment sinistré, les autorités locales, les partenaires du marché et les habitants se sont mobilisés. La commune a lancé un appel à la solidarité en faveur des commerçants touchés, invitant citoyens, institutions et entreprises à apporter un soutien matériel ou humain.

Alors que l'évaluation des dégâts se poursuit, la reprise des activités dans les zones touchées demeure incertaine, laissant planer de nombreuses inquiétudes sur l'avenir des commerçants sinistrés.