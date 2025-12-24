Madagascar: Concert - L'Orchestre Saint-Paul magnifie la scène

Dimanche dernier, l'Orchestre symphonique de l'Orphelinat Saint Paul ont offert un concert de Noël empreint d'émotion et de partage à la Cathédrale Saint-Laurent d'Ambohimanoro.

Composé de dix-neuf jeunes musiciens, l'orchestre a interprété un répertoire riche, varié et original, mêlant musique classique, morceaux contemporains et musique moderne. Le programme, structuré en deux parties, comptait au total une douzaine de morceaux.La première partie s'est ouverte avec Joy to the World de Georg Friedrich Haendel, suivie d'Andro Noely (English Carol), avant de se conclure par le gospel emblématique Glorious - Comment ne pas te louer.

La seconde partie a poursuivi dans un esprit festif avec notamment Noël c'est l'amour de Norbert Glanzberg, pour s'achever en beauté sur l'incontournable We Wish You a Merry Christmas.

Moment intense

Sous les voûtes de la Cathédrale Saint-Laurent d'Ambohimanoro, le concert de Noël de l'Orchestre symphonique Saint Paul a rassemblé un public nombreux et attentif. Jeunes, personnes âgées, amateurs de musique classique, doyens et presbytériens ont répondu présents pour vivre un moment musical intense, marqué par l'émotion et la célébration.

Au-delà de la performance musicale, ce concert reflète l'engagement de l'Orphelinat Saint Paul, situé à Antananarivo. Depuis 14 ans, cette structure oeuvre pour offrir un cadre de vie digne et un avenir meilleur aux enfants qu'elle accueille. Elle organise deux concerts par an et accorde une place essentielle à l'éveil artistique et culturel, en complément de l'hébergement et de l'éducation.

C'est dans cette dynamique qu'est né l'Orchestre symphonique de l'Orphelinat Saint Paul. Véritable école de rigueur, de sensibilité et de dépassement de soi, ce projet artistique permet à ces jeunes musiciens de s'exprimer et de grandir à travers la musique.

La prochaine apparition de l'orchestre est d'ores et déjà annoncée pour avril 2026, à l'occasion de la fête de Pâques.