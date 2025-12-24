Madagascar: Sécurité aéroportuaire - Adema reçoit des fonds d'urgence

La sécurité aérienne à Madagascar reçoit un coup de pouce. L'État verse à Aéroports de Madagascar (ADEMA) trois millions d'euros pour financer des travaux urgents et remettre aux normes les infrastructures aéroportuaires.

L'État a annoncé le déblocage de trois millions d'euros, soit environ 15 milliards d'ariary, au profit d'Aéroports de Madagascar (Adema). Ce versement exceptionnel correspond à une année de redevances de concession. Il vise à financer des travaux urgents destinés à renforcer la sécurité aérienne dans le pays.

Selon le Conseil des ministres du 22 décembre, cette décision fait suite à plusieurs années d'absence de reversement, qui ont fortement fragilisé les capacités financières d'Adema. D'après les syndicats de l'entreprise, les redevances n'avaient pas été versées depuis 2020, soit près de cinq années cumulées, représentant environ 80 milliards d'ariary. « Le manque de financement a affecté l'entretien des pistes et des tarmacs, la maintenance des équipements de navigation aérienne ainsi que la sécurité générale des infrastructures», précise le communiqué officiel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avant la concession des aéroports d'Ivato et de Nosy Be, ces plateformes généraient près de 90 % du chiffre d'affaires d'Adema. La perte de ces revenus a considérablement fragilisé l'entreprise, dont le budget annuel de fonctionnement est estimé à environ 10 milliards d'ariary, faisant de ces redevances une source essentielle pour la maintenance et la sécurité.

Cette situation critique a eu des conséquences directes sur le fonctionnement des aéroports. Plusieurs infrastructures sont aujourd'hui dégradées, et certaines installations risquent même la fermeture. « Les retards ont mis en danger la sécurité des passagers, perturbé le trafic aérien et impacté l'économie et le tourisme », ajoute le texte gouvernemental.

Le ministre des Transports, Juste Crescent Raharisone, souligne : « Ce fonds permettra de lever les blocages et de lancer immédiatement les travaux urgents nécessaires à la mise aux normes des aéroports. »

Développement national

Adema est responsable de la gestion de 55 aéroports nationaux et internationaux. L'entreprise doit assurer l'exploitation de ces infrastructures malgré la vétusté du matériel et des ressources financières limitées. Certains sites fonctionnent même à perte. « L'État a pris la décision d'intervenir pour garantir la sécurité des voyageurs et la continuité du trafic aérien », précise le ministère.

Les travaux prévus grâce à ce fonds incluent l'entretien des pistes, la maintenance des équipements de navigation et la sécurisation des infrastructures. Cette mesure est également jugée essentielle pour le développement touristique et économique de Madagascar. « Des aéroports sûrs et fonctionnels constituent un pilier du développement national », souligne le ministre Raharisone.

Selon le gouvernement, ce reversement permettra à Adema de disposer des moyens nécessaires pour remplir pleinement ses missions au service des citoyens.

Enfin, cette décision vise à stabiliser la situation financière et opérationnelle des aéroports. L'objectif est de prévenir toute perturbation future du trafic aérien et d'assurer un environnement sûr pour l'ensemble des passagers. Les prochains mois permettront d'évaluer l'impact concret de ce financement sur la sécurité et le fonctionnement des infrastructures aéroportuaires malgaches.