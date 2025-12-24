Madagascar: Haute cours constititionnelle - Les membres démissionnaires convoqués à Iavoloha

Les trois membres démissionnaires de la Haute Cour constitutionnelle ont été convoqués à Iavoloha. Dans le même temps, la prestation de serment de leurs successeurs a eu lieu dans la soirée.

Les trois membres de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) ayant annoncé leur démission ont été convoqués, hier, au Palais d'État d'Iavoloha. Cette convocation fait suite à leurs déclarations publiques affirmant qu'ils n'avaient pas quitté leurs fonctions de leur plein gré. Une position qu'ils ont de nouveau réaffirmée lors d'un point de presse tenu quelques heures avant leur rencontre avec le Président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina.

« Notre conscience professionnelle ne nous permet pas d'accepter une démission que nous n'avons même pas formulée de notre propre gré», a déclaré Vololoniriana Christiane Rakotobe Andriamarojaona, l'une des trois hautes conseillères concernées.

Prestation de serment

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les informations recueillies, les échanges entre les membres démissionnaires et le chef de l'État se poursuivaient encore dans l'après-midi. Aucune issue consensuelle n'aurait toutefois été trouvée, chaque partie campant sur ses positions. Malgré cette situation de blocage, la cérémonie de prestation de serment des trois nouveaux membres de la HCC s'est tenue dans la soirée.

Initialement prévue à 11 heures, elle a finalement été reportée à 18 h 30. Il s'agit de Tianjanahary Andriamalaza, Haingotiana Andriamampandry et Haritiana Rasolonjatovo. Cette cérémonie acte en même temps la démission de leurs prédécesseurs.

La matinée a par ailleurs été marquée par une succession d'événements inhabituels. L'un des membres démissionnaires aurait été escorté par des militaires, à bord d'un pick-up, depuis son domicile jusqu'au siège de la HCC. Les domiciles des deux autres auraient, pour leur part, fait l'objet de perquisitions, selon leurs déclarations.