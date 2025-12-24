Madagascar: Saison cyclonique - Vigilance fortes pluies en raison d'un amas nuageux

24 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La soirée de Noël serait arrosée à l'Ouest de Madagascar, selon les prévisions météorologiques. Un amas nuageux se développe dans le canal du Mozambique et affecterait le temps sur cette partie de l'île.

« En raison de la perturbation dans le canal du Mozambique, des pluies plus intenses sont prévues sur les côtes Nord-ouest et Centre-ouest de l'île. Les précipitations qui vont tomber en 24 heures sont estimées entre 40 et 80 mm », a indiqué hier la direction générale de la Météorologie, hier.Face à cette situation, Météo Madagascar a placé les côtes des régions Boeny, Melaky et Menabe en vigilance verte, hier.

Ces fortes pluies sont attendues à partir de la soirée du 25 décembre. Ces précipitations pourraient perturber les activités quotidiennes : l'eau peut monter dans les zones inondables, le niveau des rivières peut augmenter, les terrains peuvent glisser et les routes peuvent être endommagées dans les zones vulnérables, avertit Météo Madagascar, qui invite la population à suivre les instructions des autorités locales.

Par ailleurs, un système qui évolue dans la zone australienne pourrait également atterrir dans notre bassin ce week-end. Il pourrait adopter un déplacement Ouest à Ouest-sud-ouest, mais il ne présente pas de menace pour Madagascar d'ici la fin de l'année.

