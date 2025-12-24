Madagascar: Aviation civile - Un ancien d'Air France prend les commandes

L'Aviation civile de Madagascar (ACM) a désormais un nouveau directeur général. Après plusieurs semaines d'attente, la nomination d'Alban Faniry Rakotoarisoa a été validée en Conseil des ministres. Il prend la tête d'une institution stratégique, fragilisée par des scandales répétés et une longue période d'instabilité.

Ancien salarié d'Air France, Alban Faniry Rakotoarisoa a travaillé au sein de la compagnie pendant plus de vingt ans, de 2001 à 2023. Son arrivée marque le retour d'une direction civile à la tête de l'ACM, après plusieurs années de gouvernance assurée par des officiers issus du milieu militaire. Ce changement est perçu comme un signal important pour les partenaires du secteur aérien.

Cette nomination intervient dans un contexte sensible. Depuis le départ de l'ancien directeur général, le colonel Gervais Damasy, l'ACM faisait face à un vide managérial. L'ex-dirigeant est cité dans l'affaire des Boeing 777 d'origine iranienne, un dossier suivi par les autorités malgaches et des enquêteurs internationaux, dont le FBI. Plusieurs cadres de l'ACM sont également concernés par cette enquête.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parcours d'Alban Faniry Rakotoarisoa est aussi marqué par son engagement politique. Président du parti Antoko Politika Madio (APM), il a été élu en 2024 sous les couleurs de la plateforme Firaisankina. En 2019, il a été candidat à la mairie de la Capitale avec le soutien de la plateforme Komba. Il avait également soutenu la candidature de Brunelle Razafi-tsiandraofa lors de l'élection présidentielle de 2023 et participé au mouvement Hetsika Fotsy.

En 2023, alors qu'il était encore salarié d'Air France à Madagascar, il a été licencié après être intervenu dans une émission télévisée en tant qu'homme politique, en citant le nom de la compagnie. En septembre 2025, il a aussi été placé sous contrôle judiciaire, aux côtés de Clémence Raharinirina, à la suite d'une manifestation devant le Sénat contre les coupures répétées d'électricité.

Au sein de l'ACM, les attentes sont fortes. Les employés avaient alerté les autorités sur l'absence de direction et les nombreux scandales ayant affecté l'institution. Parmi eux figurent une affaire de trafic de 73 kilos d'or, des problèmes de gestion financière, des retards de salaires, la suppression de primes et des projets de baisse des rémunérations pendant la crise sanitaire.

Alban Faniry Rakotoarisoa devra désormais restaurer la confiance et renforcer la gouvernance de l'ACM.