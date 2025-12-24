Madagascar: Jours fériés 2026 - Une année rythmée par plusieurs longs week-ends

L'année 2026 offrira de nombreuses opportunités de longs week-ends. Plusieurs jours fériés tombent un vendredi et un lundi. Et cela commence en début d'année, avec quatre jours de repos. Le Conseil des ministres du 22 décembre a décrété que le vendredi 2 janvier sera une journée chômée mais payée.

Bien que le calendrier officiel des jours fériés pour l'an 2026 n'ait pas encore été publié, certaines dates majeures sont d'ores et déjà connues. La fête du Travail, le 1er mai, et la fête nationale tomberont un jour de vendredi, prolongeant ainsi le week-end de ces dates à trois jours. La fin de l'année 2026 devrait également offrir un long week-end : Noël 2026 et le Nouvel An 2027, tombant un vendredi, favoriseront une période prolongée de repos.

Du côté des fêtes religieuses, les fêtes pascales auront lieu les dimanche 5 et lundi 6 avril, tandis que la Pentecôte sera célébrée les dimanche 24 et lundi 25 mai.

À ces dates s'ajouteront les fêtes musulmanes, notamment l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kebir, dont les dates seront précisées ultérieurement. Par ailleurs, le Nouvel An malgache devrait également être décrété jour férié à partir de cette année, selon les déclarations du ministre de la Communication et de la Culture