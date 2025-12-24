Madagascar: Train urbain - Des usagers repartis bredouilles des stations

Des usagers du train urbain sont repartis des stations sans avoir pu embarquer. Le train n'est pas passé aux heures habituelles, les horaires ayant été modifiés. Et beaucoup n'ont pas été au courant de ces changements. « À l'occasion des vacances scolaires, un réaménagement des horaires de départ du train urbain est mis en place dans la capitale.

Ces changements seront effectifs du mardi 23 décembre 2025 au samedi 10 janvier 2026 », a indiqué hier le ministère des Transports et de la Météorologie.Ainsi, les départs matinaux à 5 heures à la station de Soarano ainsi que ceux de 17 h 30 ont été supprimés pour être adaptés au rythme des vacanciers. Le train quitte désormais Soarano à 7 h 30, pour arriver à la gare d'Ambohimanambola vers 8 h 25.

Il repart de cette gare une quinzaine de minutes plus tard pour rejoindre Soarano. L'après-midi, les départs de Soarano sont programmés à 15 heures du lundi au vendredi et à 16 heures le samedi. Pour les 24 et 31 décembre, le train urbain ne fonctionnera que le matin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces modifications frustrent certains usagers. « Il devrait exister des horaires adaptés pour ceux qui prennent ce moyen de transport pour se rendre au travail », déplore un habitué. En effet, le train urbain est devenu un véritable atout pour les déplacements quotidiens. « Depuis qu'il est opérationnel, nous ne sommes plus en retard au travail et rentrons tôt le soir », souligne une usagère régulière.