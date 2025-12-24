Madagascar: Innovation et technologie - L'université d'Antananarivo noue un partenariat aux Pays-Bas

Les conditions d'apprentissage et les opportunités offertes aux étudiants seront améliorées à l'université d'Antananarivo à partir de l'an 2026. L'université noue un partenariat aux Pays-Bas pour introduire des solutions innovantes, des technologies avancées et des ressources académiques renforcées.

L'université d'Antananarivo a engagé des discussions préliminaires avec Azteq Metaverse, un groupe technologique et d'innovation basé aux Pays-Bas, à la suite de rencontres de haut niveau distinctes tenues début décembre avec des responsables gouvernementaux malgaches, puis avec le président de l'université d'Antananarivo.

Le 6 décembre, des représentants d'Azteq Metaverse ont rencontré le président de l'université d'Antananarivo, le professeur Rivoarison Randrianasolo, à son bureau à Ambohitsaina, Antananarivo.Les échanges avec le président de l'université d'Antananarivo ont porté sur les perspectives d'un partenariat stratégique visant à renforcer l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation au sein de l'université d'Antananarivo.