Madagascar: Innovation et technologie - L'université d'Antananarivo noue un partenariat aux Pays-Bas

24 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les conditions d'apprentissage et les opportunités offertes aux étudiants seront améliorées à l'université d'Antananarivo à partir de l'an 2026. L'université noue un partenariat aux Pays-Bas pour introduire des solutions innovantes, des technologies avancées et des ressources académiques renforcées.

L'université d'Antananarivo a engagé des discussions préliminaires avec Azteq Metaverse, un groupe technologique et d'innovation basé aux Pays-Bas, à la suite de rencontres de haut niveau distinctes tenues début décembre avec des responsables gouvernementaux malgaches, puis avec le président de l'université d'Antananarivo.

Le 6 décembre, des représentants d'Azteq Metaverse ont rencontré le président de l'université d'Antananarivo, le professeur Rivoarison Randrianasolo, à son bureau à Ambohitsaina, Antananarivo.Les échanges avec le président de l'université d'Antananarivo ont porté sur les perspectives d'un partenariat stratégique visant à renforcer l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation au sein de l'université d'Antananarivo.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.