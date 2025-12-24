Madagascar: Omnisports - Dirigeants et sportifs réclament une réforme ambitieuse

À l'occasion des fêtes de Noël, dirigeants, techniciens et athlètes du sport malgache ont livré des messages porteurs de valeurs mais aussi de revendications claires.

« Que cette fête de Noël et la nouvelle année soient guidées par les grandes valeurs du sport : discipline, respect, endurance et persévérance, des piliers essentiels pour éduquer nos enfants et bâtir une nation solide. Les athlètes nationaux souhaitent aujourd'hui mettre leur expérience au service d'une réforme des textes qui encadrent le sport malgache. L'objectif est d'avoir une politique sportive plus saine, cohérente et efficace. Mais cette transformation ne pourra se faire sans l'adhésion des passionnés de sport intègres et engagés. En 2026, allons plus vite, plus haut, plus fort ensemble. »

« À tous les passionnés du sport malgache et de basketball en particulier, que Noël vous apporte la force d'un dunk, la précision d'un tir à trois points et surtout l'esprit d'équipe qui fait gagner les plus grands. »

« Le COSPN Basketball renouvelle ses remerciements et sa profonde gratitude au ministère de la Sécurité publique, aux partenaires ainsi qu'à l'ensemble des supporters pour le soutien constant tout au long de la saison. Nous adressons également nos félicitations aux équipes nationales Ankoay, masculine et féminine, championnes d'Afrique de basketball 3x3 en 2025. Que l'année 2026 soit placée sous le signe de la victoire, avec les défis du championnat national et la participation à la Road to BAL. »

« En cette fin de saison sportive, il nous est impossible de ne pas adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite des compétitions de basketball. Nous remercions particulièrement la presse et les journalistes de L'Express pour leur couverture constante des compétitions locales et internationales. Nous espérons poursuivre ensemble le développement et la promotion du basketball en 2026. »

« Madagascar se réjouit d'avoir conservé le titre de champion d'Afrique, chez les hommes comme chez les femmes. À l'occasion de Noël et du Nouvel An, j'adresse mes voeux à tous les Malgaches, en particulier aux sportifs. J'appelle l'État à accorder une attention particulière aux athlètes performants. Au-delà des aides financières, des soutiens durables comme un logement ou un terrain à bâtir sont nécessaires pour assurer un meilleur avenir. »

Hery Rambeloson, DTN de la Fédération malagasy d'athlétisme « Je souhaite à toute la famille de l'athlétisme et du monde sportif un joyeux Noël et une fin d'année heureuse. Je ne suis pas entièrement satisfait des résultats obtenus durant les quatre années à la tête de la direction technique, en raison de certains facteurs indépendants de ma volonté. Je souhaite néanmoins plein de succès à toutes et à tous pour la réussite du sport à Madagascar. »