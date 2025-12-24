Afrique: Basketball 3x3 - Madagascar, roi d'Afrique, vise Los Angeles 2028

Double champion d'Afrique, Madagascar confirme son statut de référence continentale en basketball 3x3. Un succès bâti sur la vision, la constance et une ambition olympique.

Un doublé africain qui s'inscrit dans la durée. La première semaine du mois de décembre a consacré une nouvelle fois le règne des Ankoay sur le basketball 3x3 africain au Palais des sports de Mahamasina. À domicile, Madagascar a réussi le doublé hommes-dames à l'Africa Cup, conservant ainsi les deux titres continentaux déjà remportés en 2024.Une performance majeure qui confirme la solidité du projet national et la capacité du pays à répondre présent dans les grands rendez-vous continentaux. Depuis le lancement de la FIBA 3x3 Africa Cup, Madagascar s'est installé comme la référence du continent.

Avec cinq sacres cumulés, dont trois chez les hommes et deux chez les dames, les Ankoay dominent le palmarès historique, devançant l'Égypte et ses quatre titres. Une suprématie construite année après année, grâce à une régularité rare dans les phases décisives et un programme structuré avec le staff technique sous l'impulsion du DTN Solofohery Angelot Razafiarivony, des deux coaches Jean de Dieu Randrianarivelo et d'Eli Rakotonirina.

Le projet 3x3 malgache remonte à 2012, porté par la vision de Jean Michel Ramaroson, président de la FMBB, convaincu très tôt que cette discipline pouvait devenir un levier de réussite pour Madagascar, avec un premier sacre aux Jeux africains en 2019 au Maroc. Treize ans plus tard, cette intuition s'est transformée en succès continental durable, plaçant le pays au sommet de l'Afrique.

Rêve olympique

Si Madagascar n'a plus rien à prouver sur le continent, la concurrence reste vive. L'Égypte, mais aussi des nations émergentes comme l'Algérie, le Rwanda, les Seychelles, le Botswana ou le Kenya, restent à l'affût. La pression sera encore plus forte en 2026, lorsque les Ankoay défendront leur double titre à domicile.

Ce nouveau doublé ouvre également la porte à la scène mondiale. Les deux sélections nationales ont validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 en Pologne, pour la deuxième année consécutive.

Chez les dames, ce sera une deuxième participation d'affilée pour l'équipe menée par Christiane Jaofera, élue MVP de l'Africa Cup à Mahamasina, symbole d'une progression constante.

Chez les hommes, la prochaine Coupe du monde sera la troisième de leur histoire, avec l'ambition de franchir un nouveau palier. Pour le directeur technique national Solofohery Angelot Razafiarivony, l'objectif est sans détour : « Faire mieux qu'à la Coupe du monde de 2025 en Mongolie ».

Au-delà des trophées africains, la FMBB regarde plus loin. Nations League U23 en préparation de la relève, Champions Cup en Thaïlande en mars 2026, Coupe du monde en Pologne en juillet : le calendrier international est dense. « La route vers les Jeux olympiques 2028 de Los Angeles a commencé avec ce titre », affirme Jean Michel Ramaroson. Le rêve olympique est lancé, à condition de poursuivre le travail avec la même exigence.