Madagascar: Ministère de la jeunesse et des sports - Un calme surprenant depuis octobre

Depuis son entrée en fonction, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, reste étonnamment silencieux sur le plan administratif. Alors que les autres ministères publient régulièrement des décrets de nomination pour renforcer leurs équipes après les Conseils des ministres, aucune décision n'a été annoncée pour le personnel clé de ce ministère de la Jeunesse et des Sports.

Cette situation suscite interrogations et spéculations parmi les acteurs du sport et les observateurs de l'administration publique. Quoi qu'il en soit, le ministère de la Jeunesse et des Sports reste dans l'attente, et nombreux sont ceux qui espèrent voir bientôt se dessiner une organisation claire pour préparer 2026 et les grands défis sportifs à venir.