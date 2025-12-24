Afrique: Football - Classement FIFA - Madagascar stagne au 105e rang

Le nouveau classement publié par la FIFA lundi soir reste quasiment inchangé. La plupart des nations ont conservé leur classement respectif vu qu'il n'y avait pas de matchs officiels après les rencontres amicales durant la trêve internationale du mois de novembre. Madagascar garde ainsi son 105e rang et 24e sur le continent africain. Les Comores ont quant à eux perdu une place mais conservent la 109e et 25e en Afrique.

En lice actuellement à la CAN au Maroc, les Coelacanthes auront probablement la chance de surclasser les Barea à la prochaine actualisation du classement prévue le 19 janvier.Le classement dans la région océan Indien n'a vu aucun changement. Les Maldives se trouvent en troisième position (173e), Maurice à la quatrième place (176e) devant les Seychelles (203e). Le top 10 africain est presque le même.

Le Maroc reste intouchable en tête (11e) devant le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, le Nigéria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RD Congo et le Cameroun. Ce rang verra sûrement un changement après la CAN.

Au sommet, l'Espagne conserve le fauteuil du leader devant l'Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et la Croatie. La prochaine publication est prévue le 19 janvier 2026, le lendemain de la finale de la CAN.