Madagascar: Ambohimamory - Les gendarmes arrêtent trois voleurs de moto

Aux premières heures de la matinée d'hier, vers 2h, deux individus circulant à moto Aeon Oz 150CC ont attiré l'attention d'une patrouille de gendarmes à Ambohimamory. Leur comportement jugé suspect, surtout le fait de ne pas emprunter la route goudronnée mais une voie pavée à l'intérieur du quartier, a conduit les forces de l'ordre à tenter de les intercepter.

À la vue des gendarmes, ils ont pris la fuite, refusant de s'arrêter malgré les tirs de sommation effectués en l'air. Ils ont abandonné la moto et se sont engouffrés dans un champ funéraire avant de se rendre, menottés aussitôt par les bérets noirs.

Les vérifications ont révélé que le deux-roues avait été volé à Ambavahaditokana. Trois personnes étaient impliquées dans ce vol commis en pleine pluie. Elles avaient escaladé un mur pour pénétrer dans une cour, ouvert le portail et emporté la moto grâce à une clé passe-partout. Les deux premiers interpellés ont dénoncé leur complice, arrêté par la suite à son domicile.Le trio est déjà connu pour des faits similaires et condamné par le passé pour vols de motos. L'enquête se poursuit.