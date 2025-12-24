Togo: Patrouilles, contrôles et prévention

24 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À l'approche des fêtes de fin d'année, période marquée par une forte mobilité et des rassemblements, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a annoncé le lancement de l'opération 'Keligou 2', en cours depuis le 3 décembre.

Durant toute la période festive, les forces de défense et de sécurité, appuyées par les services de protection civile, sont pleinement mobilisées sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est d'assurer la protection des personnes et des biens, la fluidité de la circulation et la prévention des accidents, incendies et troubles à l'ordre public, indique un communiqué publié mercredi.

Des patrouilles sont déjà déployées sur les axes routiers, dans les marchés et les lieux publics pour sensibiliser les populations aux règles de sécurité routière, aux risques d'incendie et à la protection des enfants.

Le ministère appelle notamment au respect strict des mesures de prévention : sobriété au volant, port de la ceinture et du casque, respect des limitations de vitesse, prudence dans l'usage de l'électricité, du gaz et des sources de feu.

Pour des raisons de sécurité, l'accès des enfants non accompagnés aux marchés et lieux de grande affluence, surtout aux heures de pointe et la nuit, est rappelé comme interdit. Les parents sont invités à redoubler de vigilance.

Le ministère appelle enfin à la compréhension lors des contrôles et à une vigilance collective, invitant les citoyens à signaler tout comportement suspect ou situation à risque aux numéros verts : Police/Gendarmerie (1014), Sapeurs-pompiers (118) et Protection civile (170).

