Togo: Koutammakou fait peau neuve

24 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Situé dans la région de la Kara, au nord du Togo, le site de Koutammakou fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation. Fragilisées par les intempéries et le temps, le site présentait un état de délabrement préoccupant.

Les travaux, lancés par la Commission nationale du patrimoine culturel (CNPC), visent à restaurer l'architecture traditionnelle tout en respectant les normes internationales de conservation.

La réhabilitation, prévue pour une durée de deux mois et demi, comprend le recrépissage des murs et des dalles, le colmatage des fissures, le badigeonnage ainsi que le réaménagement des habitations traditionnelles, connues sous le nom de takienta. Ces constructions en terre, emblématiques du site, témoignent d'un savoir-faire ancestral parfaitement adapté à l'environnement naturel.

Koutammakou n'est pas un simple site touristique. Il s'agit d'un vaste paysage culturel habité, berceau du peuple Batammariba, dont l'organisation sociale, les rites, l'architecture et le rapport à la nature constituent un ensemble culturel cohérent et vivant.

C'est cette singularité qui a valu son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004.

« La réhabilitation de ce site revêt une importance particulière en raison de sa valeur touristique et de sa portée symbolique pour la conscience collective. Sa réouverture permettra de générer des revenus supplémentaires pour le service de conservation du Koutammakou », a indiqué Natta N'Poh Labounamah, secrétaire général de la CNPC.

Au-delà de l'aspect économique, l'initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de préserver les biens culturels et de faire des sites patrimoniaux de véritables leviers de promotion de la culture et du tourisme. Koutammakou, par sa dimension historique, architecturale et humaine, occupe une place centrale dans cette stratégie.

