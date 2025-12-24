Ile Maurice: Le parcours brisé d'un jeune homme et les questions d'une famille

Darren Rungasamy, 30 ans, habitant de Plaines-des-Papayes, est décédé alors qu'il s'apprêtait à être transféré vers la cour de Pamplemousses. Un drame qui plonge une famille dans le deuil et soulève de nombreuses interrogations sur les circonstances entourant sa prise en charge médicale et son décès.

Arrêté dans le cadre d'un cambriolage à Terre-Rouge, Darren Rungasamy aurait, selon les premiers éléments, été lynché par un groupe d'individus avant d'être maîtrisé par la police. Blessé, il a ensuite été admis à l'hôpital du Nord.

«La Criminal Investigation Division de Terre-Rouge m'a appelé et m'a informé que mon fils était admis à l'hôpital du Nord en salle 04», témoigne Logen Rungasamy, le père de la victime. Pour la famille, cette hospitalisation était un moment d'espoir, celui de voir Darren se rétablir malgré la gravité de ce qu'il venait de vivre.

Mais le mardi suivant, aux alentours de 12h15, l'espoir s'est brutalement effondré. «La station de Piton m'a informé du décès de mon fils. Lorsque je leur ai demandé ce qui s'est passé, on m'a dit qu'il est décédé pendant son transfert», confie le père, la voix encore marquée par l'incompréhension.

Selon les résultats de l'autopsie, Darren Rungasamy serait décédé d'une septicémie. Un diagnostic qui alimente les doutes de la famille. «Je trouve louche la manière dont le docteur de l'hôpital lui a accordé la décharge de l'hôpital s'il ne s'était pas totalement remis. D'après les résultats de l'autopsie, il est décédé d'une septicémie, et une septicémie ne s'attrape pas en un jour. J'aimerais que les autorités fassent la lumière dessus», insiste Logen Rungasamy.

Au-delà des faits, c'est aussi l'histoire d'un père qui se remémore le parcours de son fils. «J'ai tout fait pour mon fils. Je suis propriétaire d'un business et, juste à côté de mon magasin, je lui ai offert un petit snack qu'il gérait. Ses plats étaient très appréciés dans la région. D'ailleurs, il travaillait dans la restauration auparavant», raconte-t-il.

Ces derniers temps, Darren traversait toutefois une période plus sombre. «Malheureusement, ces derniers temps, il avait pris des chemins de travers», reconnaît son père, sans chercher à nier les difficultés rencontrées par son fils.

Le drame s'inscrit dans une succession de pertes douloureuses pour la famille. «J'ai perdu ma femme d'une maladie du foie il y a un an et demi. Aujourd'hui, je perds mon fils», confie Logen Rungasamy, brisé.

Alors que l'enquête suit son cours, la famille Rungasamy appelle à la transparence et à des réponses claires. Au-delà des procédures et des responsabilités à établir, elle réclame avant tout que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes ayant conduit à la mort de Darren Rungasamy, afin que son décès ne reste pas une simple ligne dans un rapport, mais l'histoire d'une vie interrompue trop tôt.