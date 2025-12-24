Ile Maurice: Une alliance qui soulève beaucoup de questions

La récente déclaration du Premier ministre, qui soutient un partenariat entre Air Mauritius (MK) et Qatar Airways, marque un tournant et témoigne d'une volonté affirmée de trouver des solutions durables aux faiblesses persistantes de la compagnie aérienne nationale. Mais la détermination politique ne saurait se substituer à une analyse stratégique.

Si une alliance internationale représente une opportunité considérable pour MK, elle peut aussi, en l'absence d'une planification rigoureuse, accélérer le déclin de son autonomie et entraîner des conséquences durables. «Pour être réaliste, il faut aussi reconnaître les contraintes opérationnelles de MK. Peut-on durablement opérer un réseau long-courrier crédible avec une flotte d'environ 12 avions ? Chaque immobilisation technique devient un incident majeur ; chaque retard se propage sur l'ensemble du programme de vols.

Dans ces conditions, un partenariat avec un grand transporteur peut se justifier sur le plan opérationnel : soutien flotte, maintenance, planification, formation. Mais la question centrale demeure : le partenariat vise-t-il à renforcer MK ou à gérer son affaiblissement ?», s'interroge un ancien directeur spécialiste des questions aériennes.

Un autre aspect important à prendre en compte, selon des spécialistes, est : qui représentera Maurice lors des négociations ? Plusieurs options peuvent être envisagées: groupe interministériel, hauts fonctionnaires, conseil d'administration de MK - dont la réelle compétence en négociations stratégiques du transport aérien est discutable - ou une équipe de la direction, menée par André Viljoen et Megh Pillay.

Chacune de ces solutions présente des inconvénients - conflits d'intérêts, cohérence stratégique et crédibilité face à un partenaire aussi important que Qatar Airways. Une autre piste mérite donc un examen approfondi : la mise en place, pour cette négociation, d'une équipe restreinte, apolitique et compétente composée de spécialistes indépendants en aviation commerciale, finance, droit aérien et gouvernance. «Cette stratégie permettrait de surmonter les clivages institutionnels et de garantir que les intérêts nationaux priment sur les préoccupations immédiates», affirme l'ancien directeur de MK.

Ce dernier soulève une autre question qui selon ses analyses mérite d'être posée sans détour : Qatar Airways serait-elle disposée à investir à Maurice dans un centre de formation aéronautique internationale ? «Un tel projet - couvrant pilotes, ingénieurs, personnel navigant et management aérien - créerait de l'emploi qualifié, renforcerait les compétences locales et positionnerait Maurice comme un hub régional de formation. Sans retombées structurelles de cette nature, l'alliance risque de ne profiter qu'au hub de Doha.»

À ces difficultés s'ajoute un élément majeur : l'accord entre MK et Emirates, prolongé jusqu'en 2031. Initialement conçu comme une collaboration commerciale, cet accord constitue désormais un frein stratégique à tout partenariat potentiel avec Qatar Airways. Il limite l'autonomie de MK en matière de partage de codes, de choix de hubs et d'alliances concurrentes.

De fait, MK aborderait toute discussion avec Qatar Airways en position de faiblesse. Dès lors, une question se pose : est-il réellement envisageable de négocier une alliance stratégique significative tout en étant contraint jusqu'en 2031 par l'accord potentiellement contraignant avec Emirates ? Sans évaluation indépendante préalable, tout nouveau partenariat risque d'être faussé dès le départ.

Interrogé à ce sujet, l'ancien chairman de MK, Kishore Beegoo, déclare : «Mwa mo koz lor facts. Mo dir ala ki nou pe gagne asterla. Be si nou pe al ver Qatar, dir nou ki nou pou gagne laba. Si Qatar pou donn ou plis ki ou pe gagne avek Emirates, be ou al ver Qatar. Ou bizin montre mwa ki nou gagne laba. Si li bon pou Air Mauritius, si li bon pou le pei, be bizin fer. Me pou kone si li bon, bizin ena enn kontra.»

Miné par des mainmises politiques pendant plusieurs années, MK doit repartir sur des bases claires, selon des spécialistes. Trois conditions incontournables doivent être remplies avant de s'engager: transparence et vérifiabilité des chiffres; négociation menée avec crédibilité et indépendance; ainsi que bénéfices tangibles et durables pour Maurice. Faute de quoi, cette alliance risquerait davantage d'être perçue comme un abandon progressif de notre souveraineté aérienne plutôt que comme une véritable avancée stratégique.

La compagnie qatarie déjà bien implantée en Afrique

Qatar Airways renforce sa présence en Afrique grâce à des investissements stratégiques et d'importants accords de partage de codes. À titre d'exemple, elle détient une participation de 25 % dans la compagnie sud-africaine Airlink, ce qui améliore l'accès à l'Afrique australe, et prévoit d'acquérir 49 % du capital de RwandAir, renforçant ainsi l'accès à l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, Qatar Airways a noué des partenariats avec Kenya Airways, Air Algérie et Royal Air Maroc afin d'optimiser la connectivité des passagers et du fret sur le continent.