Ile Maurice: Des résidents handicapés confrontés à une infestation de punaises

Une situation sanitaire alarmante a été constatée au Foyer Trochetia, à Pointe-aux-Sables, établissement public spécialisé dans l'accueil de personnes en situation de handicap. Lors d'une visite effectuée le 20 décembre, la fille d'un résident a découvert une infestation généralisée de punaises de lit, exposant aussi bien les résidents que les employés à des conditions de vie jugées indignes. Le foyer, géré par le ministère de la Sécurité sociale, en collaboration avec l'Arya Sabha, héberge environ 64 résidents.

L'établissement est structuré autour d'un grand hall composé de cinq salles, subdivisées en quatre chambres, cuisine, salle de bain et une chambre réservée au personnel.

Selon les constats effectués sur place, la présence de punaises aurait été relevée dans l'ensemble des cinq salles, notamment sur les matelas, dans les prises électriques et dans les espaces communs. Une proche d'un résident décrit une situation préoccupante : «Les murs sont couverts de traces de sang, conséquence directe de piqûres répétées et de punaises écrasées», témoigne-t-elle, évoquant un environnement anxiogène et insalubre pour des personnes déjà particulièrement vulnérables.

Parmi les résidents figure un homme de 90 ans, en situation de handicap, vivant au sein de l'établissement avec d'autres pensionnaires nécessitant une assistance quotidienne. Selon plusieurs témoignages concordants, l'infestation serait persistante et nécessiterait une désinfestation complète et urgente de l'ensemble des locaux. Face à la gravité de la situation, des démarches ont été entreprises auprès des autorités compétentes.

Contacté, le junior minister de la Sécurité sociale, Kugan Parapen, explique: «Dès que la situation a été portée à notre connaissance, le ministère de la Santé a été alerté, notamment la Vector Biology and Control Division. Une demande a été formulée pour un état des lieux complet et un rapport détaillé. Ce rapport, déjà finalisé, met en avant les différentes étapes nécessaires à une éradication totale de l'infestation.»

Parmi les recommandations figure la relocalisation temporaire des résidents pour au moins deux semaines afin de permettre un nettoyage en profondeur et une désinfection complète. Kugan Parapen ajoute que l'option idéale aurait été de déplacer l'ensemble des résidents. Toutefois, après consultation des familles, aucune n'a été en mesure d'assurer un hébergement temporaire. À ce stade, l'intervention se déroule unité par unité. Chaque unité fera l'objet d'un traitement sur deux semaines, selon un protocole établi.