Ile Maurice: Radhakrishna Sadien appelle à une refonte totale en consultation avec les syndicats

Les conférences de presse des confédérations syndicales se suivent après la publication du rapport du Pay Research Bureau (PRB), vendredi. Si les analyses diffèrent d'un syndicat à l'autre, l'avis général est le même : le rapport 2026 est une catastrophe. Hier, Radhakrishna Sadien, négociateur syndical de la State and Other Employees Federation (SEF), a une nouvelle fois vivement critiqué les manquements du rapport et appelé à une refonte totale du PRB, en consultation avec les syndicats.

Rishi Persand, président de la fédération, a déclaré que le rapport 2026 est une grosse déception pour les fonctionnaires. Il n'est pas vrai de dire qu'ils ont touché le jackpot, car avec toutes les augmentations, ils percevront à peine Rs 5 000. De plus, ils ne recevront que la moitié de cette somme fin janvier 2026 et le reste en janvier 2027. Il a notamment expliqué que les 50 % qui seront payés aux fonctionnaires auront aussi une répercussion sur les sick leaves et les passage benefits des travailleurs.

«Dan sa peanuts pou gagne-la, la osi pou gagne zis la mwatie.» Le gouvernement doit payer les 100 % dès janvier 2026, a soutenu Rishi Persand. Il a aussi évoqué la question des fonctionnaires qui vont partir à la retraite en 2026. «Eski sa pa pou afekte zot? Comment le gouvernement va procéder avec cette catégorie de gens ?»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Radhakrishna Sadien a lui aussi mis en exergue les déficiences du PRB 2026, en disant en premier lieu que ce rapport est «catastrophique». Selon lui, les salariés au bas de l'échelle vont continuer à percevoir des rémunérations dérisoires alors que certains hauts fonctionnaires vont toucher une grosse augmentation. «Si ti fer azistman salarial an 2023, pa ti pou ena tou sa problem-la zordi.»

Sadien a par ailleurs questionné l'indépendance du PRB et demandé que le rapport Errors and Omissions soit rédigé par une instance autre que le PRB.

Le manque de personnel dans plusieurs ministères a été vivement critiqué par tous les intervenants, notamment dans le secteur de la Santé. Selon les intervenants, les infirmiers doivent suivre une formation de quatre ans avant de pouvoir exercer, et touchent un salaire dérisoire par la suite. De ce fait, pas étonnant, selon les syndicalistes, qu'il y ait un brain drain dans le pays.

Radhakrishna Sadien a par ailleurs déploré le fait que certains commerçants ont augmenté leurs prix dans la foulée de la publication du rapport du PRB 2026. Les prix de certains médicaments continuent de monter en flèche, selon lui. Le gouvernement fournit des subsides sur la farine, mais il observe que les boulangeries fabriquent de moins en moins de pains maison.

Pour conclure, le syndicaliste a dit que la classe moyenne du pays est «non seulement tondue mais cette fois, elle est tordue».