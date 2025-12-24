Ile Maurice: Déchets, bruit et locations illégales - La police de l'environnement en alerte

La fin d'année est traditionnellement synonyme de fêtes et de musique. C'est aussi un moment de partage, à travers les sorties et les activités en plein air. Beaucoup profitent également de l'occasion pour faire du rangement chez eux, se débarrasser de leurs vieilleries et renouveler leur intérieur.

Cependant, derrière cette atmosphère festive, certaines dérives refont surface : dépôts illégaux de déchets, nuisances sonores, rassemblements non encadrés, pollution des espaces publics et des cours d'eau. La location de bungalows sans permis, la musique excessive, les véhicules bruyants ou encore l'abandon de déchets sont autant de pratiques fréquemment constatées à cette période.Elles nuisent au cadre de vie et au respect du voisinage, nécessitant une vigilance accrue des autorités.

Comme chaque année, la police de l'environnement renforce sa mobilisation pendant la période festive. Présente sur le terrain jour et nuit, sur l'ensemble de l'île, elle intensifie ses contrôles pour prévenir les infractions liées à l'environnement.

L'inspecteur Vishwanaden Amasay indique que les équipes sont particulièrement attentives au dépôt illégal de déchets. «Nous veillons au grain et appliquons une politique de tolérance zéro envers ceux qui enfreignent la loi sur l'environnement», souligne-t-il. Il précise que les contrôles ciblent notamment les terrains abandonnés, les lieux publics, les cours d'eau et les rivières, souvent touchés lors des grands nettoyages de fin d'année. «Nous inspectons tous les lieux», ajoute-t-il, rappelant qu'une amende forfaitaire (fixed penalty) de Rs 25 000 peut être appliquée aux contrevenants.

Les nuisances sonores constituent également une priorité en cette période festive. « La musique est agréable, mais elle ne doit pas devenir une nuisance », avertit l'inspecteur Amasay. La police appliquera strictement l'Environment Protection (Control of Noise) Regulations 2022, qui prévoit une amende forfaitaire de Rs 10 000, avec la possibilité d'être traduits en cour de justice.

Les locations de bungalows sans permis, notamment dans les zones côtières, seront aussi étroitement surveillées. En cas de nuisances sonores, propriétaires et locataires pourront être verbalisés.

Enfin, les conducteurs de véhicules diffusant de la musique à un volume excessif seront également sanctionnés, tout comme les motocyclistes ayant modifié leurs échappements. «Nous arrêterons les véhicules, procéderons aux vérifications et prendrons les sanctions nécessaires», conclut l'inspecteur.