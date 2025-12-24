Ile Maurice: Faire le lien entre les coutumes du passé et du présent

À Maurice, Noël est avant tout une fête familiale, un moment privilégié où plusieurs générations se retrouvent autour d'un repas généreux, riche en saveurs et reflet du métissage culturel du pays. Si les traditions d'antan demeurent bien ancrées, les célébrations d'aujourd'hui intègrent une touche de modernité qui témoigne de l'évolution de la société et de la diversité de ses influences.

Un mélange de cultures

Noël dépasse le cadre strictement religieux. À l'instar de Divali, cette fête est devenue une occasion de rassemblement et de partage entre les communautés. L'échange de cadeaux, en particulier, reste l'un des moments les plus attendus, surtout par les enfants.

«C'est le moment que les enfants et petits-enfants attendent le plus chez nous», confie Annie, 75 ans, habitante de Rose-Hill. Elle explique que, depuis toujours, la réunion avec ses trois fils, leurs épouses, ses six petitsenfants et les autres membres de la famille élargie constitue un instant de bonheur qu'il est important de préserver. Pour elle, le dîner familial à la maison demeure une tradition essentielle, même si, observe-telle, de plus en plus de familles choisissent aujourd'hui de passer le réveillon à l'hôtel.

Kevin, 40 ans, habitant de Beau-Bassin, partage cet attachement à Noël, quelle que soit l'appartenance religieuse. «C'est avant tout une fête pour les enfants», souligne-t-il. Il note cependant que les temps ont changé. «Autrefois, recevoir un cadeau était une vraie surprise. On ne savait jamais ce que le Père Noël nous avait apporté. Aujourd'hui, avec les téléphones et les réseaux sociaux, les enfants sont au courant de tout... et ce sont eux qui commandent !»

Le repas de Noël illustre parfaitement ce métissage culturel. Les influences européennes, indiennes, chinoises et créoles s'y côtoient harmonieusement. À côté de la traditionnelle dinde ou du poulet rôti, on retrouve des plats aux saveurs locales : currys accompagnés de faratas, mines frits, salades de concombre et de fruits locaux, sans oublier les bouteilles de vin qui accompagnent souvent le festin.

Des coutumes en évolution

Si certaines pratiques demeurent immuables, comme la messe de minuit pour les plus croyants, d'autres évoluent au fil des générations. Les jeunes adoptent des formes de célébration plus informelles, tout en perpétuant l'esprit de partage.

Les pique-niques à la plage restent également une tradition bien mauricienne. Grillades, tentes et nuits passées en bord de mer rythment le 25 décembre pour de nombreuses familles. En somme, Noël à Maurice est une fête qui honore ses racines tout en embrassant la modernité, un moment où se renforcent les liens familiaux et communautaires, à l'image de notre île arc-en-ciel.