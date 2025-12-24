Ile Maurice: Poisson en conserve, couches pour adultes et médicaments sur la deuxième liste

La deuxième liste de produits subventionnés, dans le cadre du Price Stabilisation Fund - doté de Rs 2 milliards pour l'exercice 2025/26 - a été finalisée et entrera en vigueur le 15 janvier prochain. Elle s'ajoute à la première liste mise en place le 26 août dernier. Cette nouvelle phase inclut désormais le poisson en conserve - maquereaux/pilchards - les couches pour adultes et des médicaments pour l'hypertension, le cœur et le diabète, dont le prix de vente est de Rs 100 ou plus.

La subvention fixe sera de Rs 10 par boîte de poisson en conserve, Rs 50 par paquet de dix couches pour adultes et Rs 50 par boîte de médicaments ciblés. Ces mesures s'appliqueront également à Rodrigues.La première phase avait permis de subventionner cinq produits de base - lait en poudre à hauteur de Rs 50 le kilo, huile de soja à Rs 15 le litre, boîtes de lait infantile à Rs 55, couches à Rs 50 et portions de fromage à Rs 10. Parallèlement, pour soutenir le pouvoir d'achat, d'autres mesures ont été mises en place au mois de mars dans le mécanisme de contrôle des prix avec marge maximale.

Une marge de 25 % a été appliquée sur les légumes en conserve et de 34 % sur les légumes surgelés conditionnés, avant d'être étendue à d'autres produits tels que saucisses et volaille en conserve, thon et crevettes, ainsi que beurre et margarine. Le prix du sel iodé a été plafonné à Rs 3 pour 125 g et plusieurs produits essentiels, dont les aliments infantiles, ont été exonérés de TVA.

Ajout des grains secs et œufs

Préparée en concertation avec les associations de consommateurs, cette nouvelle phase a fait l'objet de plusieurs propositions, l'Association des consommateurs de l'Île Maurice (ACIM) ayant suggéré l'ajout, entre autres, de grains secs, d'œufs, de conserves et de thé. Le délai de mise en place de cette deuxième liste après la réunion du 11 septembre avait été déploré par l'ACIM, qui estimait qu'il était important d'agir rapidement face à la hausse continue des prix.

De son côté, l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC) recommandait que les produits subventionnés se concentrent sur les denrées les plus consommées par les ménages. Avec la publication de la liste finalisée, Suttyhudeo Tengur, son président explique que «selon les observations, les poissons en conserve sont largement utilisés par tous les ménages, qu'il s'agisse de foyers aux revenus modestes ou de la classe moyenne.

Quant aux médicaments pour le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques, ils restent très coûteux. Beaucoup de personnes aux moyens limités se plaignent de cette situation, c'est ainsi que cette deuxième liste a été préparée».

Concernant les autres produits couramment utilisés, il souligne que ce n'est que la deuxième liste et espère que d'autres seront pris en compte, car lorsqu'on parle de produits essentiels, leur nombre dépasse facilement une quinzaine.