Ile Maurice: Narendranath Gopee - «Enn rapor ki zis bon pou brile»

Face à la presse le lundi 22 décembre à Port-Louis, Narendranath Gopee, négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), a réclamé la démission du ministre de la Fonction publique, Raj Pentiah. Il a aussi déclaré que les fédérations syndicales envisagent de brûler le rapport du PRB devant le Parlement. Avec Vinesh Sewsurn, président de la FSCOU, et Vijay Bundhun, président de la Government General Services Union (GGSU), les trois ont tiré à boulets rouges sur le rapport du PRB qui «n'apporte rien de positif pour les fonctionnaires».

Le PRB, censé agir en indépendance, a produit un rapport «bâclé, sans clarté ni structure logique». Son contenu insatisfaisant et ses recommandations peu tangibles créent des frustrations parmi les fonctionnaires, qui n'ont pas été consultés correctement, ajoute Vinesh Sewsurn, qui a critiqué le fait qu'aucun hard copy du rapport n'ait été remis aux syndicalistes par le ministre de la Fonction publique comme cela a été toujours le cas dans le passé.

Pour lui, c'est un manque de respect inacceptable envers les fonctionnaires. «Ki pozitif ena dan sa rapor la. Fonksioner pa kapav vinn bouk emiser ban desizion ki finn pran dans lepase» a-t-il ajouté concernant le paiement qui sera fait en deux fois - 50 % en janvier prochain et 50 % en janvier 2027.

Vijay Bundhun, a lui aussi été très critique du rapport du PRB, qui a créé un «mécontentement généralisé parmi les fonctionnaires qui se sentent lésés après cinq années d'attente». Le gouvernement devrait se ressaisir et agir rapidement pour mettre en place une solution viable et il demande une meilleure communication du ministre avec les syndicats pour éviter des confrontations inutiles.

Il a appelé à une mobilisation des fonctionnaires pour défendre leurs droits et exiger des ajustements salariaux nécessaires, tout en rappelant que leur contribution est cruciale pour le développement du pays.

Narendranth Gopee a abordé les questions techniques du rapport, mais a dit d'emblée que «PRB bizin ferme». Le gouvernement a investi des millions de roupies dans cette institution, qui a produit un rapport «ki zis vo pou brile». Il met aussi en doute l'équité du rapport car selon lui, ceux qui ont rédigé le rapport travaillent tout d'abord sur les salaires du Premier ministre, des ministres et des hauts fonctionnaires pour ensuite s'occuper des cas des simples fonctionnaires.

Il cite le cas de la cheffe juge qui bénéficie de plusieurs allocations, dont une housing allowance mensuelle de plus de Rs 25 000 et d'une Judicial and legal allowance. Il questionne aussi l'indépendance du PRB et dit que le rapport Errors and Omissions devrait être préparé par une autre entité. Selon lui les syndicats vont se mobiliser dans les jours qui viennent pour décider de la marche à suivre.