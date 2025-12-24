Ile Maurice: Deux empires, deux styles

Ils veulent régner sur le monde. L'un par le bruit, l'autre par le silence. L'un par l'excès, l'autre par la mise en scène. Donald Trump et Vladimir Poutine avancent sur des trajectoires différentes, mais convergent vers le même point : la confiscation du réel.

Un an après le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'Amérique grince. Deux tiers des Américains disent leur vie devenue «inabordable». Le logement et la santé étranglent. Les chiffres d'approbation s'érodent, y compris chez les indépendants et jusque dans le camp républicain. Qu'importe. Trump persiste : tout ce qui ne va pas serait l'héritage empoisonné de son prédécesseur, Joe Biden. La faute, toujours ailleurs. La mégalomanie, elle, n'attend pas : des salles dorées à Mar-a-Lago aux projets de navires de guerre baptisés de son nom, le pouvoir se raconte comme un miroir.

La frontière mexicaine est scellée, l'asile gelé, les visas verrouillés, les expulsions massives. L'immigration est devenue l'alpha et l'oméga : le sujet qui réconcilie presque tout le monde, même quand il fracture le pays. Trump promet désormais la «dénaturalisation», parle de «remigration», étend la liste des indésirables, cible des nations entières. Sous le slogan, une idée fixe : préserver une majorité blanche et chrétienne que les statistiques disent déclinante. Là, l'Amérique hésite. Elle se souvient qu'elle est un pays d'arrivées, pas de tri ethnique. La frontière juridique, politique et humaine est proche.

À l'intérieur, le mouvement MAGA se fissure. Israël, le Venezuela, l'environnement : MAGA contre MAHA (Make America Healthy Again). À l'extérieur, Trump joue la force : crime et immigration restent ses meilleurs scores, la santé et le budget ses pires angles morts. Même la modernisation navale devient théâtre personnel : des «Trump-class» plus grandes, plus létales, «esthétiques». Le pouvoir comme branding. La politique comme spectacle.

À Moscou, Poutine cultive l'inverse : la continuité. Vingt-cinq ans au sommet, la guerre comme horizon stabilisateur. Sa conférence annuelle, réglée comme une horloge, est un long monologue sans contradiction. L'Ukraine n'est pas une guerre, mais une «réponse forcée». Les morts n'ont pas d'auteur. La paix est possible, dit-il, à condition de changer le gouvernement de Kiev, de reconnaître des annexions, de redessiner des frontières. La balle serait «entièrement» dans le camp adverse. Toujours.

Le récit est rodé : l'armée avance, l'ennemi recule, l'Occident ment. Les journalistes sont triés, les questions cadrées, les rôles inversés. Le président interroge, le public acquiesce. Poutine alterne la menace et la main tendue, le verbe vif contre l'Ouest et la promesse d'un État-père qui protège du chaos extérieur. L'économie inquiète ? Il rassure. L'inflation mord ? Il promet. Les chiffres dérangent ? Ils n'entrent pas à l'écran.

Entre Trump et Poutine, la différence tient au style, pas au fond. L'un crie, l'autre chuchote. L'un exhibe, l'autre orchestre. Mais tous deux réécrivent la réalité pour la faire rentrer dans leur récit. L'un par l'hyperbole et le culte du nom, l'autre par la liturgie et la durée. Deux hommes forts qui veulent tout : la frontière, l'armée, l'histoire.

Le danger n'est pas seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils banalisent. Chez Trump, l'idée que l'illégalité peut devenir politique publique si elle plaît à la foule. Chez Poutine, que la guerre peut être une routine si elle est bien racontée. Deux puissances, deux récits, une même tentation : gouverner contre le réel, jusqu'à ce que le réel, tôt ou tard, se rappelle au pouvoir.