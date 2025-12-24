Ile Maurice: Joe Lesjongard - «2025, la grande désillusion»

Une année après les dernières élections générales, Joe Lesjongard, leader de l'opposition, dresse un bilan sévère de l'année 2025. Pour lui, ces douze mois ont été marqués par une profonde désillusion et une grande déception pour une large partie de la population. Il évoque des promesses électorales non tenues et la mise en oeuvre de mesures qu'il qualifie d'antisociales, contribuant selon lui à fragiliser davantage les ménages.

Dans son analyse, Joe Lesjongard insiste sur le décalage entre le discours officiel et la réalité vécue par les citoyens. Il dénonce une situation où, selon ses termes, «lakes vid pour le peuple», alors que les autorités continuent de profiter des per diem liés aux missions officielles. Un contraste qu'il juge choquant dans un contexte de pression croissante sur le pouvoir d'achat et le coût de la vie.

Depuis son accession au poste de leader de l'opposition, Joe Lesjongard affirme avoir assumé pleinement son rôle de porte-voix de l'ensemble des Mauriciens. À travers ses questions parlementaires, ses interventions à l'Assemblée nationale, ses prises de parole dans les médias et sur d'autres plateformes publiques, il dit avoir constamment relayé les inquiétudes de la population. Son objectif, souligne-t-il, a été de mettre en lumière des dossiers nécessitant des explications claires ainsi que des actions concrètes de la part du gouvernement.

Parmi les sujets qu'il cite figurent plusieurs affaires et problématiques majeures ayant marqué l'actualité nationale en 2025. Il mentionne notamment l'affaire Mamy Ravatomanga, qu'il associe à de graves manquements en matière de sécurité intérieure, au non-respect de certains protocoles et à des allégations sérieuses de pots-de-vin. À cela s'ajoutent, selon lui, des enjeux persistants liés au coût de la vie, à l'indiscipline et à la drogue en milieu scolaire, ainsi qu'aux questions soulevées par le rapport du Pay Research Bureau (PRB).

Le leader de l'opposition met également l'accent sur des dossiers touchant directement la population, comme la pension de vieillesse, la sécurité routière et la situation du law and order dans le pays. Autant de thèmes qu'il dit avoir portés de manière récurrente afin d'obtenir des réponses et des mesures adaptées aux attentes citoyennes.

L'année 2025 aurait aussi été marquée, selon Joe Lesjongard, par un dysfonctionnement institutionnel entre l'exécutif politique et l'administration publique. Il évoque une situation préoccupante où un Acting Prime Minister ne serait pas informé de décisions importantes, tandis que le Premier ministre serait, de son côté, mal informé. Une configuration qu'il considère comme révélatrice de failles dans la gouvernance et la coordination au sommet de l'État.

Se projetant vers l'année à venir, Joe Lesjongard affirme que 2026 sera placée sous le signe de la vigilance et de la continuité dans son action parlementaire. Il réitère sa volonté de faire en sorte que l'intérêt du public demeure au centre de ses questions et des décisions prises par le gouvernement, poursuivant ainsi son rôle de contre-pouvoir au nom des citoyens.