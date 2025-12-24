Ile Maurice: Temps nuageux et averses attendus ce 24 décembre

Actuellement un vent modéré souffle sur la région. Des nuages associés à une ligne d'instabilité en provenance de l'Est influenceront progressivement le temps local, indique la Station météorologique de Vacoas.

Ce mercredi 24 décembre, le ciel sera parfois nuageux à couvert. Des averses modérées sont attendues par moments, surtout sur la moitié Est de l'île et le plateau central, et ce jusqu'en soirée, indique un prévisionniste. Pour le jeudi 25 décembre, de la pluie est également prévue dans la matinée, avec une amélioration possible en cours de journée.

Aujourd'hui, le vent soufflera du secteur Est à environ 20 km/h, avec des rafales temporaires sous les averses. Les températures maximales varieront entre 24 et 27 degrés sur les terrains élevés et entre 29 et 32 degrés le long des côtes.

La mer sera forte au-delà des récifs, avec une houle du sud-ouest d'environ 2 mètres 50. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'Ouest et du Sud sont déconseillées. L'état de la mer dans les lagons devrait toutefois s'améliorer graduellement au cours de la journée.