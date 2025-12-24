Madagascar: Cadavre décapité - Découverte d'un cadavre décapité

La ville de Mahajanga est devenue le théâtre de découvertes macabres ou d'assassinats ces derniers jours. Le corps sans tête d'un père de famille a été découvert, samedi, dans les ronces à Manapatanana.

La victime, Bradarisse Rakotoniaina, est âgée de 46 ans et atteinte d'une pigmentation de la peau (albinos). Il était employé dans une usine de fabrication de matelas en éponge à Ankaraobato, près de Manapatanana, dans le fokontany d'Ambondrona. Il a disparu depuis jeudi, alors qu'il devait rentrer après son travail à 18 heures.

La découverte d'un bras humain traîné par un chien au milieu de la route à Manapatanana a alerté les riverains ce jour-là. Les fouilles ont alors commencé. Ses membres inférieurs ont été découverts près de l'endroit où le corps sans tête a été retrouvé.

L'identité et la famille de la victime ont été reconnues après que les forces de l'ordre, dont la police judiciaire, ont découvert des effets personnels et les membres inférieurs appartenant à une personne de sexe masculin. Entre autres un sac à dos contenant une lampe de poche, un téléphone portable ainsi qu'un chapeau. La famille a récupéré le corps après avoir présenté sa carte d'identité nationale.

« Le corps était déjà en état de décomposition depuis au moins deux jours. La tête était introuvable, on a pu découvrir les membres inférieurs. est en cours », déclare le médecin du Bureau municipal d'hygiène et de santé, le Dr Hyacinthe Randrianjafy.

Les enquêtes sont en cours.