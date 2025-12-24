Madagascar: Ikalamilotra - Un taxi-brousse fait une sortie de pont

Dix personnes ont été blessées, lundi dernier, à la suite d'une sortie de pont d'un taxi-brousse au PK 359+80 à Ikalamilotra, à Ambalanbogo, dans la commune rurale de Berivotra 5/5 sur la RN4, dans le district de Maevatanàna, vers 4 heures. Les victimes ont été évacuées au CSB2 et au CHRR de Maevatanàna. Heureusement, aucune perte de vie n'a été déplorée.

« Le véhicule de marque Mercedes-Benz, appartenant à la coopérative Trans Route et se dirigeant vers Mahajanga, a fait une sortie de route à la suite d'une défaillance technique. Sa direction était bloquée, selon le chauffeur. Le véhicule a alors frotté la rambarde avant de tomber sous le pont », déclare le commandant du groupement Betsiboka.

« Le taxi-brousse n'a pas plongé, fort heureusement, dans les eaux ; il était retenu par des arbres, sinon les dégâts corporels auraient été catastrophiques. De plus, les conducteurs devraient faire preuve d'une grande prudence sur cette passerelle nouvellement réhabilitée. La voie est bitumée et les véhicules ont tendance à rouler vite, vu la surface rapide », constate un usager de la route.