Afrique: CAN 2025/Emerse Faé (coach) - « On a hâte d'être à ce match »

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
interview Par Sabine Kouakou

Comment s'est préparé le groupe avant son entrée en lice contre le Mozambique ?

On s'est bien préparé. Pas seulement pour le match, mais pour toute la compétition. Je sens des joueurs investis et motivés à aller jusqu'au bout de ce tournoi et ramener la coupe à Abidjan. Notre préparation s'est bien passée. Physiquement mais aussi mentalement. On a hâte d'être à ce match.

Le fait de n'avoir pas disputé de matchs amicaux ne vous pose pas de problèmes ?

Je ne pense pas. Puisque la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans ce cas. Tous les pays ont été confrontés à la même difficulté. C'est maintenant à chaque staff de travailler pour avoir le meilleur résultat.

Les supporters ivoiriens ont joué un rôle crucial lors de notre sacre à domicile. Pensez-vous que notre équipe pourra être à la hauteur sans eux ?

C'est vrai ! Mais nous ne pouvons pas jouer à tout moment à domicile. Le peuple va nous manquer, mais nous ferons avec ceux qui sont sur place. On sait aussi que tout le peuple de Côte d'Ivoire est avec nous. Et on fera tout pour leur faire plaisir.

