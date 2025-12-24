Cote d'Ivoire: Autonomisation des jeunes des communautés cacaoyères/Inades - Formation dresse le bilan de la 2e phase du projet

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

L'atelier de bilan et de clôture du projet « Compétences de vie et autonomisation économique des jeunes dans les communautés productrices de cacao » s'est tenu le jeudi 18 décembre 2025, à Maféré.

Mis en œuvre entre 2021 et 2023 dans les zones de Soubré, Maféré et Abengourou, le projet a touché 1 100 jeunes issus des communautés cacaoyères. L'objectif était de répondre aux défis de l'emploi des jeunes, notamment l'auto-emploi, à travers le renforcement des compétences sociales, financières et entrepreneuriales, tout en leur permettant de créer des activités génératrices de revenu et d'améliorer durablement leurs conditions de vie.

Ainsi, organisés en petits groupes, les bénéficiaires ont été formés sur des thématiques clés telles que l'agriculture, la création de petites entreprises, la gestion des ressources financières et non financières, ainsi que la recherche d'emploi.

La deuxième phase du projet s'est particulièrement concentrée sur la formalisation des « Avec », notamment leur mise en relation avec les institutions de microfinance, l'appui aux activités génératrices de revenu (Agr), le renforcement des capacités en plaidoyer, le suivi des Agr, sans oublier le bilan et la clôture des actions menées.

Ledit atelier a permis de présenter les principaux résultats et indicateurs du projet, d'identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises, et de recueillir les recommandations des acteurs locaux afin d'assurer la pérennisation des acquis. Les témoignages des bénéficiaires, les échanges avec les partenaires et les discussions ouvertes sur les perspectives post-projet ont enrichi les débats.

La rencontre a renforcé la motivation des acteurs locaux à poursuivre les dynamiques engagées en faveur de l'autonomisation économique et de l'insertion durable des jeunes en milieu rural.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

