Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët-Boigny - L'Unicef signe un accord pour la création d'un Master en droits de l'enfant

Un Master en droits de l'enfant fera bientôt partie des diplômes délivrés par l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb) de Cocody, à Abidjan. Un mémorandum d'accord a été signé à cet effet entre le Représentant résident de l'Unicef, Jean-François Basse, et le président de l'Ufhb, le Pr Ballo Zié. La cérémonie s'est tenue le mardi 23 décembre 2025 au sein de l'université.

L'objectif, selon le Représentant résident, Jean-François Basse, est d'intégrer les droits de l'enfant dans le curriculum universitaire afin que chaque étudiant, quel que soit son domaine, devienne un acteur de la promotion et de la protection des droits des enfants. Il s'agira également pour l'université de produire des données à travers des travaux de recherche afin d'éclairer les politiques et stratégies nationales. « Les décisions qui concernent les enfants doivent reposer sur des données fiables, issues de recherches rigoureuses », a-t-il souligné.

L'un des points essentiels de cet accord est non seulement de renforcer les capacités et l'employabilité des jeunes grâce à des initiatives innovantes leur permettant de s'exprimer, de s'engager et de développer des compétences utiles pour le marché du travail, mais aussi de créer des espaces de dialogue et de plaidoyer à travers des colloques, des conférences et des séminaires, afin que la voix des enfants et des jeunes soit entendue. « C'est un partenariat novateur qui fera probablement tache d'huile dans les pays francophones d'Afrique », a-t-il relevé.

Relativement à la création d'un Master en droits de l'enfant, le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Pr Ballo Zié, a indiqué que son institution dispose d'une Unité de formation et de recherche (Ufr) de sciences juridiques, administratives et politiques, déjà outillée et ayant intégré ce volet dans ses formations. « Nous allons faire en sorte que cela soit davantage développé et que l'interaction entre l'Unicef et l'université soit gagnant-gagnant, surtout pour la promotion des droits des enfants », a-t-il précisé.

Tout en saluant l'Unicef pour cette initiative, le Pr Ballo Zié a exprimé son engagement « à tout faire » pour mériter la confiance placée en son établissement.