Cote d'Ivoire: Gestion du Parc national du Mont Sangbé - 95 % des objectifs atteints en 2025

Le Comité de gestion locale du Parc national du Mont Sangbé (Cgl-Pnms) a dressé le bilan de ses activités de l'année 2025 au cours de sa quatrième session annuelle, tenue le 22 décembre 2025, à Touba. De cette présentation, il ressort que l'exercice 2025 a enregistré des résultats « largement satisfaisants ».

Selon le colonel Assui Wa Kassi N'Guessan Dawy, chargé d'études à la Direction de la zone ouest (Dzo), 95 % des activités prévues pour l'année 2025 ont été réalisées. Il s'agit notamment de l'entretien de plus de 180 kilomètres de pistes, de l'implantation de bornes, du suivi de microprojets communautaires, de l'acquisition de matériel informatique, de l'amélioration de la communication digitale de l'Oipr, ainsi que de la tenue des quatre sessions statutaires du Comité de gestion locale.

Sur le plan de la surveillance et du suivi écologique, les résultats sont également probants. Les présentations faites par le commandant Gondo Patrice et le colonel Beda Ange Alex ont montré que la faune du parc connaît le retour d'espèces longtemps absentes des observations de terrain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le doctorant Kalou Bi Gooré a, pour sa part, présenté les résultats de l'étude préliminaire sur les conflits homme-faune. Celle-ci révèle l'existence de risques réels liés à la croissance démographique autour du parc.

Au terme des travaux, le colonel Zannou Moïse, directeur de la zone ouest, a souligné que « d'une manière globale, le Parc national du Mont Sangbé se porte bien au terme de l'année 2025 ». Il a ajouté que les efforts consentis dans le suivi écologique et l'appui aux populations portent leurs fruits. « Il y a des espèces que l'on ne voyait pas auparavant et que l'on observe aujourd'hui », a-t-il indiqué, avant de transmettre les encouragements du conservateur général, Tondossama Adama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr).

Plusieurs prix décernés

Dans le prolongement de la réunion de bilan 2025, le village de Doh, dans la sous-préfecture de Guintéguéla, a accueilli le lendemain la 11e édition des Journées socioculturelles du Parc national du Mont Sangbé. Cette édition a été couronnée par la remise du « Prix vert » 2025, d'un montant de 1,5 million de Fcfa, remporté par le village de Dangrezo (sous-préfecture de Sifié). Les villages de Kakialo (sous-préfecture de Gouiné) et de Doh (sous-préfecture de Guintéguéla) ont respectivement raflé les deuxième et troisième prix, d'un montant de 1 million et 500 000 Fcfa.

Le village de Gouran (sous-préfecture de Kamalo) a obtenu le prix du meilleur « Avcd » (Association villageoise de conservation et de développement), d'une valeur de 500 000 Fcfa.

Par ailleurs, des prix individuels ont été décernés. Il s'agit notamment du prix du meilleur auxiliaire villageois, attribué à Diomandé Magako Huberson, du village de Wallou, et de celui du meilleur écologue, remporté par Diomandé Lassiné de Toulôh. Ces distinctions visent à encourager les populations à entretenir une collaboration harmonieuse avec l'Oipr.

Le président du Cgl-Pnms, Coulibaly Yaya, préfet du département de Biankouma, s'est félicité des avancées enregistrées, tout en appelant à intensifier la sensibilisation de proximité et la responsabilisation des populations riveraines. Il a également remercié l'Office ivoirien des parcs et réserves ainsi que l'ensemble des membres du comité pour leur engagement constant.

Prenant la parole au nom du préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba, N'Failissou Serge Kouassi, sous-préfet de Guintéguéla, a indiqué que « les récompenses attribuées illustrent les avancées enregistrées dans la conservation du Parc national du Mont Sangbé ».

Il a exhorté les populations à « refuser de donner gîte et couvert aux braconniers et aux exploitants illégaux », tout en les encourageant à « collaborer activement avec les agents de l'Oipr en partageant les informations sur les activités suspectes et en faisant de ces agents de véritables partenaires ».

Notons que le tournoi de football masculin et féminin a constitué une autre attraction de la journée.