Afrique de l'Ouest: Le Président du pays, au peuple de l'AES - « Nous allons nous développer et nous affirmer »

document

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré, le mardi 23 decembre 2025, à Bamako, un message au peuple africain et celui du Sahel en particulier, lors de la 2e session du Collège des chefs d'Etat de la Confédération des Etats du Sahel. Nous vous livrons l'integralité de son discours.

Bonjour à tous. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour, chers parents. D'entame de propos, je souhaiterais m'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendu hier, et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que nous soyons là. Nous lui rendons grâce pour tous les bienfaits et ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici, à Bamako, pour la 2e session du Collège des chefs d'Etat de la Confédération AES.

Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations.

Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux maux qui minent l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique, et jusqu'en Asie. Il s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits.

Je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire, n'est que ma pensée à moi. Mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il serait un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi ? Eh bien.

En fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuions à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu, un feu qui va réchauffer le coeur des Africains et un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Et nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leurs peaux pour faire des manteaux afin de nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devraient s'abattre sur nos communautés.

Hiver arrive...

Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chercheurs de loups, ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive.

Et quand l'hiver viendra, devrions nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger du vent, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu? Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra ?

L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'Etat jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là, à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître.

Il faut donc se prévenir de l'hiver, l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que des Noirs en Afrique de l'Ouest, ici, prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'Etat lâches se cachent derrière des soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, tous les jours du matin au soir, crachent leur vénin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de musaraille, ils ne savent faire que cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages.

Tous les jours, c'est craché du vénin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous ? Et par hypocrisie, on se dit, frères. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue. Quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillions. Pourquoi est-ce que le Noir...est comme ça ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir ? Pourquoi est-ce qu'il faut que, par nos comportements, nous allions affronter ce danger ? Il risque de nous décimer. Mais d'autres ont fermé les oreilles.

Des peuples se complaisent dans la colonisation

Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. A peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Des pseudo intellectuels decerebrés. Ils sont là en dehors de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme si on ne voyait pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait des choses contraires aux règles qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus.

Mais ils sont promptes à nous appeler junte ou putchistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, s'il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra. L'AES grandira. Restez sereins, parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviserΠÅ.

Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement. Nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action. Et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous.

Qu'il protège toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Dieu est si juste pour ceux qui se battent. Nous. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouviez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme. Nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert d monde.

Que Dieu bénisse l'AES.

Que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante.

Que Dieu nous unisse davantage.

La patrie ou la mort, nous vaincrons.