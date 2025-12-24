La 2e session du collège des Chefs d'État de la Conférence de la Confédération des États du Sahel a clos ces travaux, ce mardi après-midi, avec la désignation du Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ comme Président de la Confédération des États du Sahel (AES) pour un mandat d'un an.

Le Président sortant, le Général d'Armée Assimi GOÏTA, Président de la République du Mali a passé le témoin au Président entrant, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a salué le travail abattu par son prédécesseur et dit accepté cette présidence de la Confédération des États du Sahel avec responsabilité et engagement. Il a invité les Forces de défense et sécurité, les diplomates et les acteurs du développement, les populations à s'engager avec détermination pour faire de l'AES un espace viable.