Burkina Faso: Bonnes pratiques éditoriales - Les Editions Sidwaya s'inspirent de l'expérience malienne

En marge du 2e sommet de l'AES, qui se tient à Bamako, une mission des Editions Sidwaya séjourne, du 20 au 26 décembre 2025, au Mali, pour un partage d'expériences avec les responsables du quotidien public, L'Essor, de l'Agence malienne de presse et de publicité (AMAP) afin de renforcer les capacités éditoriales, organisationnelles et économiques du Journal de tous les Burkinabè.

Une délégation des Editions Sidwaya est en mission de capitalisation de l'expérience malienne, en vue de jouer pleinement son rôle dans la collecte, le traitement et la diffusion d'une information crédible, mobilisatrice et souveraine. Cette immersion, conduite par le directeur de rédaction, Jean Marie Toé, accompagné de la Secrétaire générale de rédaction (SGR), Madame Bakyono/Guel Attibié, se tient, du 20 au 26 décembre, à Bamako pour une rencontre d'échanges avec les premiers responsables de l'Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), premier responsable éditorial du journal L'Essor.

Dès l'entame de cette visite, lundi 22 décembre 2025, les émissaires de Sidwaya ont échangé avec l'équipe directoriale de l'AMAP et du Journal L'Essor, sous les auspices de son Directeur général, Alassane Souleymane. Celui-ci, entouré de ses proches collaborateurs, a apprécié cette démarche qui, de son point de vue, va permettre aux deux organes de presse publique de mieux faire face aux défis du moment, dans ce contexte de lutte contre l'insécurité et de géopolitique changeant. « Nous sommes sûrs que nous avons quelques choses à apprendre avec les Editions Sidwaya, pétris d'expériences », a-t-il dit.

Analyser les stratégies de communication souverainiste

Après une présentation du fonctionnement et des missions de l'AMAP et de l'Essor, l'équipe de Sidwaya a eu un tête à tête avec les différents responsables du groupe de presse Malien. Ainsi, de la direction de publication en français, à l'imprimerie, la section photo et la direction de la publicité et du marketing, en passant par le Secrétariat de rédaction, les émissaires du journal de tous les Burkinabè ont pu constater, de visu, les réalités de fonctionnement de l'AMAP. Toute chose qui les a permis de renforcer leur connaissance dans bien de domaines qu'ils sauront, a relevé, le Directeur des rédactions, mettre au profit de Sidwaya.

« Cette démarche nous a permis d'étudier les méthodes de collecte, de traitement et de diffusion de l'information en contexte de crise sécuritaire et d'analyser les stratégies de communication souverainiste et de mobilisation populaire mises en oeuvre par le média partenaire », a fait savoir Jean Marie Toé. Il a souligné que ce partage d'expériences va, en effet, permettre à la délégation d'identifier le modèle économique adopté par le média malien pour assurer sa viabilité en période de contraintes financières.

« Dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel (AES), les pays membres, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, se sont engagés à renforcer leur coopération dans tous les domaines dont celui de l'information et de la communication », a détaillé Jean- Marie Toé.

Pour sa part, le Directeur de publication en français de L'Essor, Souleymane Tounkara, a confié que cette rencontre d'échanges offre l'avantage aux deux médias de s'enrichir mutuellement au service d'une information de qualité au profit des populations de l'espace sahélien. « Ce sont autant d'expériences que nous allons capitaliser avec nos confrères de Sidwaya, après un examen minutieux par la Direction générale de l'AMAP », a souligné M. Tounkara.