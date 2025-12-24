Burkina Faso: Eglise Catholique - Mgr Prosper Kontiébo appelle les fidèles à s'unir pour un pays de paix

document

A l'orée de la célébration de la fête de Noël, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiébo, a livré son message et présenté ses vœux de Noël et du Nouvel an 2026 aux fidèles catholiques et à l'ensemble des Burkinabè, mardi 23 décembre 2025, à Ouagadougou

Filles et fils de l'Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, hommes et femmes de bonne volonté, Noël nous rejoint cette année dans un contexte particulier, marqué par la clôture du Jubilé de l'Espérance. A travers le passage symbolique de la Porte Sainte, nous avons exprimé notre désir profond de quitter le péché pour entrer dans la grâce, d'accueillir une vie nouvelle en Jésus-Christ.

Noël est justement cette première porte ouverte par Dieu lui-même en son Fils fait homme, il entre dans notre histoire afin que le peuple qui marchait dans les ténèbres voie se lever une grande lumière (Is 9, 1). Dans la nuit de Bethleem a jailli une clarté que rien ne saurait éteindre, car elle vient de Dieu lui-même, fidèle à ses promesses et proche de l'humanité blessée.

Pour notre monde éprouvé par la violence et les conflits, Noël proclame avec force que rien n'est définitivement perdu. Cette lumière est le signe de la présence agissante et de la sagesse de Dieu, qui s'offre comme l'unique porte vers la paix, le pardon et la réconciliation. Elle nous invite à ouvrir nos cœurs à Celui qui se tient humblement à notre porte et qui frappe, attendant notre accueil pour nous ouvrir à sa joie (cf. Ap 3, 20).

Pour notre Eglise-Famille de Dieu au Burkina Faso, qui a célébré les 125 ans d'évangélisation, et pour notre Archidiocèse de Ouagadougou qui vit le centenaire du petit séminaire de Pabré et qui entrera bientôt dans une année jubilaire diocésaine, Noël est un appel à un renouveau de la foi. L'espérance qui nous habite aujourd'hui est l'héritage vivant de générations de croyants qui ont fait résonner le chant des anges et invité nos pères à marcher vers Bethleem.

En demeurant fidèles à la foi qu'ils nous ont transmise, nous honorons leur mémoire et affirmons que le chemin parcouru n'a pas été vain. Il a porté de nombreux fruits et, comme nous le rappelle le don du Sauveur, l'espérance ne déçoit pas.

La naissance du Christ nous révèle une vérité fondamentale celui qui vient à notre rencontre est un Enfant couché dans la pauvreté d'une mangeoire. Il nous interpelle ainsi sur notre manière de vivre, de partager et de regarder les plus petits comme des frères et des sœurs. Noël nous invite à faire du souci des plus vulnérables une priorité, à bâtir un véritable filet de solidarité, à construire des ponts de communion, à créer des espaces de cohésion sociale.

Dans le contexte d'insécurité que traverse notre pays, gardons l'espérance d'un avenir meilleur, rejetons tout ce qui nous divise et consolidons tout ce qui nous unit et surtout vivons une solidarité agissante et une charité selon le cœur de Dieu.

Notre société a besoin de femmes et d'hommes capables de construire des ponts de retisser les liens du dialogue et de la réconciliation. La naissance du Sauveur rassemble toutes les personnes de bonne volonté et fait naître le désir de rebâtir une fraternité authentique comme le souligne l'encyclique Fratelli tutti du Pape François. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer pie, par essence, nous sommes frères, l'opportunité d'être d'autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments (Fratelli tutti, 77). Et alors soyons dans nos milieux de vie des acteurs de paix, de dialogue et de réconciliation.

Enfin la Nativité du Seigneur nous fait prendre conscience de notre responsabilité humaine de veiller sur ce monde si fragile qui s'identifie à la fragilité de l'enfant Noël mène à l'Espérance qui ne déçoit pas. Elle est pour tous les peuples un temps de fête, et pour les nôtres vivant des époques de grandes épreuves, un temps d'une plus grande espérance. En effet, si la lumière de l'étoile qui brille dans le ciel ne s'éteint pas, elle sera la promesse d'un ciel radieux. L'étoile du Christ qui brille à Noël est le signe que l'Espérance est sans fin, elle renaît dans la naissance-même du Christ venu apporter la nouvelle paix et la joie. Que chacun travaille à faire de notre vie sociale au Burkina Faso, un espace de fraternité, de justice, de dignité pour tous !

A tous et à chacun, je formule mes vœux sincères de joyeux Noël et d'une heureuse année 2026. A tous ceux qui célébreront Noël dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux d'épreuves, aux forces de défense et de sécurité, que l'Emmanuel vous rejoigne et vous visite personnellement dans votre situation particulière. Que la paix et l'espérance, nées de la Nativité du Seigneur, vous accompagnent et vous fortifient tout au long de l'année 2026. Que Dieu nous prenne en grâce et bénisse notre cher pays le Burkina Faso!

Prosper KONTIEBO

Archevêque Métropolitain de Ouagadougou