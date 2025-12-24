Burkina Faso: La gale, une maladie très contagieuse

La gale est une maladie parasitaire de la peau très contagieuse qui provoque des démangeaisons intenses. Des traitements efficaces existent pour se débarrasser des sar optes de la gale.

La gale est une maladie parasitaire de la peau causée par un parasite, un acarien appelé sarcopte. Après la contamination par une personne infectée, les acariens pondent leurs œufs en creusant des sillons dans la peau. Les réactions du système immunitaire contre ces parasites provoquent des démangeaisons intenses.

La gale est une maladie fréquente, très contagieuse et qui touche des personnes de tout âge et de tout milieu socio-économique.

Les démangeaisons sont le symptôme le plus caractéristique de la gale. Elles deviennent plus intenses le soir et la nuit. Elles sont ressenties sur diverses zones : espaces entre les doigts, peau fine des poignets, aisselles, coudes, ventre, région génitale, par exemple. La gale provoque également des lésions de la peau dues au grattage : des lignes rouges et des croûtes.

Souvent, des membres de la famille du malade sont également atteints. C'est pourquoi toute la famille doit être traitée, en même temps, même en l'absence de symptômes. Le sarcopte, invisible à l'oeil nu se nourrit de sang et ne survit que quelques jours loin de la peau.

La femelle fécondée creuse un sillon dans la couche la plus superficielle de l'épiderme où elle dépose ses oeufs qui éclosent en trois à cinq jours. Les larves deviennent adultes au bout de deux à trois semaines. Une fois éclos, les sarcoptes vivent essentiellement sur la peau, ce qui explique que la gale soit aussi contagieuse par contact de personne à personne.

Le nombre de parasites, de cinq à dix dans la gale commune, peut atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs millions dans les gales profuses. Les démangeaisons caractéristiques de la gale sont essentiellement dues à la réaction immunitaire contre les sarcoptes.

Pour cette raison, les personnes infectées pour la première fois ne ressentent de symptômes que deux à trois semaines après la contamination. Mais les personnes qui ont déjà eu la gale commencent à se gratter trois ou quatre jours après une recontamination car leur système immunitaire reconnaît rapidement le parasite.

Une infection sexuellement transmissible

La gale se transmet essentiellement par contact physique direct, peau contre peau, le plus souvent lors de rapports sexuels ce qui en fait une infection sexuellement transmissible. Plus le contact est long, avec présence de chaleur et d'humidité, plus le risque de transmission est élevé. La contamination par des objets inertes tels que les vêtements et draps est possible lorsque les acariens sont présents en grande quantité.

La prévention de la gale est difficile, sauf à s'abstenir de tout contact physique avec d'autres personnes. Le diagnostic de la gale commune repose sur l'observation des symptômes et des lésions de la peau.

En cas de doute, un grattage de la peau au niveau des sillons permet parfois d'identifier le sarcopte au microscope, mais un résultat négatif n'élimine pas le diagnostic, la recherche étant difficile en dehors des formes profuses. Le traitement de la gale repose sur des traitements antiparasitaires locaux ou oraux. Lorsqu'une personne est reconnue atteinte de gale, son entourage familial et toute personne ayant eu un contact étroit avec elle, même sans symptômes cliniques, doivent recevoir un traitement.

Le traitement de la gale commune repose soit sur l'application sur tout le corps d'une émulsion ou d'une crème destinée à tuer le parasite, soit sur la prise d'un traitement oral.

Dans les deux cas, le traitement est renouvelé au bout de 8 à 15 jours. Lors de gale profuse, les traitements locaux et oraux sont associés et renouvelés au moins 2 fois voire autant de fois que nécessaire. Lors de traitement par application sur la peau, toutes les régions du corps, à l'exception du visage et des muqueuses (yeux, bouche, vagin, gland), doivent être traitées. Le traitement du cuir chevelu est souvent recommandé.

Le visage ne doit être traité que dans les formes profuses et chez l'enfant, en protégeant les yeux et la bouche.