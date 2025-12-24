Burkina Faso: Défense du territoire - Plusieurs villages réinstallés dans les Koulsé

La direction régionale de la Police nationale des Koulsé a animé, lundi 22 décembre 2025 à Kaya, une conférence de presse pour dresser le bilan de ses opérations menées et prodiguer des conseils de sécurité à adopter en cette période de fêtes de fin d'année.

Au cours de l'année 2025, la Police nationale des Koulsé a saisi, entre autres, cinq fusils d'assaut de type kalachnikov, une mitrailleuse PKMS, un lance-roquette de type RPG-7, 16 sacs d'engrais, 72 petits ruminants mis en fourrière municipale de Pissila. Elle a permis la réouverture des axes routiers tels que Kaya-Mané, Tikaré-Kongoussi, Pissila-Ouanobia et la réinstallation de plusieurs villages déguerpis et la consolidation de la sécurité.

Les flics des Koulsé a également effectué 1 238 patrouilles sur les axes routiers, installé des check-points aux entrées et sorties des centres urbains et mené des missions conjointes de sécurisation des tranchées avec les autres forces combattantes de la région.

Les opérations de bouclages et fouilles de zones criminogènes à Kaya, Kongoussi et Boulsa ont porté fruit avec à la clé l'interpellation de plus de 90 personnes et la saisie d'armes à feu, de 655,95 kg de drogues et d'engins à deux roues dont certains restitués aux légitimes propriétaires. Les services de police judiciaire ont interpellé plus de 200 personnes présumées auteurs d'infractions et déférées devant les parquets et démantelées une dizaine de groupes criminels spécialisés dans les vols à main armée, les cambriolages et les escroqueries.

S'agissant de la sécurité routière, la Police nationale des Koulsé a mené 583 opérations de lutte contre l'incivisme routier dans les provinces de Bam, Namentenga et Sandbondtenga permettant la saisie de 3 350 engins recouvrant une amende forfaitaire au profit des caisses de l'Etat de plus de neuf millions F CFA et de nettoyer plusieurs services publics.

Ces résultats engrangés ont été présentés aux professionnels des médias, dans la soirée du lundi 22 décembre 2025 à Kaya, par le Directeur régional de la Police nationale (DRPN) des Koulsé, Larba Salambanga. Le conférencier principal Salambanga a indiqué que les 31 missions de sensibilisation réalisées en vue d'une prise de conscience a permis une baisse des cas d'accidents au cours des trois premiers trimestres de l'année 2025. Selon lui, la région a enregistré au premier trimestre 190 cas d'accidents dont 15 cas mortels et 248 blessés contre 162 accidents avec 8 cas mortels et 201 blessés.

Alors que le troisième trimestre 2025 a connu 94 accidents dont 12 mortels et 105 blessés. Dans le cadre de l'opération « Wibga » lancée, le 16 décembre 2025, les flics des Koulsé ont mis en place un dispositif spécial sécuritaire des fêtes de fin d'année. Aux dires du DRPN Salambanga, il s'agit, entre autres, de l'intensification des patrouilles, la sécurité des lieux de cultes et grands rassemblements, la régulation de la circulation au niveau des carrefours stratégiques, le renforcement des contrôles de jour comme de nuit et le pré-positionnement des équipes d'intervention.

Des conseils de sécurité

En matière de conseils de sécurité, le commissaire principal Salambanga a exhorté les populations à respecter le Code de la route, d'éviter l'excès de vitesse ou de conduire sous l'emprise d'alcool ou stupéfiants, de porter systématiquement le casque pour les motocyclistes et de ne pas utiliser le téléphone pendant la conduite. Pour se prémunir des vols et cambriolages, le DRPN des Koulsé a invité les populations d'implanter des caméras et vidéosurveillances dans les domiciles et lieux de commerce, de mettre un éclairage privé sur les façades de leurs maisons ou boutiques, de renforcer la protection de leurs domiciles et éviter l'exposition inutile d'importantes sommes d'argent ou d'objets précieux.

« Il faut aussi condamner les portières des véhicules en circulation, confier vos engins et véhicules à des tenanciers de parking, ne jamais abandonner dans le véhicule de numéraires ou des objets de valeur, éviter les routines prévisibles (mêmes heures, mêmes trajets), proscrire les déplacements tardifs ou privilégier les déplacements nocturnes en groupes, organiser la veille citoyenne dans les quartiers dans la discipline et non violente », a listé Larba Salambanga.

Le conférencier a invité les populations à faire confiance aux forces de sécurité, les encourager, les soutenir et les fournir les renseignements opérationnels en dénonçant tout comportement suspect aux numéros 10, 16 et 17 ou appelé tout connaissant agent de sécurité.