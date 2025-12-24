Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Korhogo - 26 observateurs formés pour renforcer la transparence du scrutin

À l'approche des élections législatives du 27 décembre 2025, le Centre d'études sur le féminisme et le développement du potentiel humain (Centre AHOU) a formé 26 observateurs électoraux à Korhogo afin de contribuer à la transparence du scrutin et au renforcement du contrôle citoyen, avec un accent particulier sur la participation des jeunes et des femmes.

À quelques jours des élections législatives prévues le 27 décembre 2025, la société civile se mobilise pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le Centre d'études sur le féminisme et le développement du potentiel humain (Centre AHOU), dirigé par la docteure Anne-Nadège Assahon, a organisé, le 17 décembre, une session de formation à l'intention de 26 nouveaux observateurs électoraux, à l'espace ami des femmes de l'IFF, à Korhogo.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de contrôle citoyen actif, visant à promouvoir des élections inclusives et crédibles, avec un accent particulier sur la participation des jeunes et des femmes. « Il est essentiel que nos observateurs comprennent non seulement leur rôle mais aussi l'importance de leur mission. Observer, c'est contribuer à donner de la crédibilité au processus électoral », a souligné la docteure Assahon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les observateurs formés seront déployés le jour du scrutin dans plusieurs bureaux de vote. Dès l'ouverture, ils assureront une présence effective sur le terrain, en appliquant une méthodologie rigoureuse de 45 minutes par bureau. Ils prendront également part à l'observation du dépouillement dans le bureau où ils auront suivi l'ouverture, garantissant ainsi un suivi complet de toutes les étapes du processus électoral.

Les données recueillies porteront principalement sur la participation électorale, notamment celle des jeunes et des femmes. Elles seront centralisées, analysées et consignées dans un rapport détaillé, assorti de recommandations et de perspectives en vue des prochaines échéances électorales.

La formation a été enrichie par des modules techniques élaborés par le Dr Akoué Amry, responsable de l'analyse. Ceux-ci ont permis aux participants d'acquérir une meilleure compréhension des principes fondamentaux de l'observation électorale, de la méthodologie à adopter et du cadre général du processus électoral.

Cette démarche s'appuie sur l'expérience de la dernière élection présidentielle, au cours de laquelle 125 observateurs avaient été déployés dans 822 bureaux de vote répartis sur quatre communes. Les enseignements tirés de cette mission ont mis en lumière le rôle croissant des jeunes et des femmes dans la vie démocratique.

Avec la formation de ces 26 observateurs, le Centre AHOU franchit une nouvelle étape dans son engagement pour des élections législatives transparentes, crédibles et participatives à Korhogo et dans les communes environnantes.