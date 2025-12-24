Cote d'Ivoire: Yamoussoukro sous-préfecture - Akpetou Lazare, contribuer au positionnement de Adci

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Akpetou Kouamé Lazare, candidat d'Aujourd'hui, demain Côte d'Ivoire (Adci) ambitionne de faire rayonner le mouvement du député-maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, à Yamoussoukro. Cela passe par son élection pour le siège de la circonscription électorale 052 de Kossou, commune et sous-préfecture, Yamoussoukro, sous-préfecture.

Avec son suppléant, Sekongo Odanhan Stephane Wilfrid, il a pour objectif d'imposer les idéaux de leur leader, qui est la référence. Pour ces élections législatives, son équipe et lui vendent leur projet d'une société de confiance où tout citoyen a droit à la prospérité, à la paix et au respect de sa dignité.

« Notre leader, Assalé Tiémoko, est le défenseur des Ivoiriens de toutes les couches socio- professionnelles à l'Assemblée nationale. Il a fait ses preuves à Tiassalé. C'est ce modèle que nous voulons reproduire dans la circonscription de Yamoussoukro sous-préfecture », a-t-il soutenu.

Au four et au moulin dans ces heures de campagne, Akpetou Lazare essaie de faire comprendre aux populations la nécessité de voter pour lui. « Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle où tous les fils et filles sont considérés au même titre. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes chances. Ici à Yamoussoukro, nous dévons reproduire cette idéologie de notre leader », a-t-il fait savoir.

Il a souligné que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. Son suppléant, Sekongo Stephane Wilfried, qui l'a représenté à la réunion de la Commission électorale indépendante (Cei), le 23 décembre, à la préfecture de Yamoussoukro, a soutenu ses dires. Il a rassuré que son titulaire et lui seront les grands vainqueurs de ces élections de Yamoussoukro sous-préfecture.

