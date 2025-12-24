Cote d'Ivoire: Yamoussoukro sous-préfecture - Akpetou Lazare, contribuer au positionnement de Adci

Akpetou Kouamé Lazare, candidat d'Aujourd'hui, demain Côte d'Ivoire (Adci) ambitionne de faire rayonner le mouvement du député-maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, à Yamoussoukro. Cela passe par son élection pour le siège de la circonscription électorale 052 de Kossou, commune et sous-préfecture, Yamoussoukro, sous-préfecture.

Avec son suppléant, Sekongo Odanhan Stephane Wilfrid, il a pour objectif d'imposer les idéaux de leur leader, qui est la référence. Pour ces élections législatives, son équipe et lui vendent leur projet d'une société de confiance où tout citoyen a droit à la prospérité, à la paix et au respect de sa dignité.

« Notre leader, Assalé Tiémoko, est le défenseur des Ivoiriens de toutes les couches socio- professionnelles à l'Assemblée nationale. Il a fait ses preuves à Tiassalé. C'est ce modèle que nous voulons reproduire dans la circonscription de Yamoussoukro sous-préfecture », a-t-il soutenu.

Au four et au moulin dans ces heures de campagne, Akpetou Lazare essaie de faire comprendre aux populations la nécessité de voter pour lui. « Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle où tous les fils et filles sont considérés au même titre. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes chances. Ici à Yamoussoukro, nous dévons reproduire cette idéologie de notre leader », a-t-il fait savoir.

Il a souligné que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. Son suppléant, Sekongo Stephane Wilfried, qui l'a représenté à la réunion de la Commission électorale indépendante (Cei), le 23 décembre, à la préfecture de Yamoussoukro, a soutenu ses dires. Il a rassuré que son titulaire et lui seront les grands vainqueurs de ces élections de Yamoussoukro sous-préfecture.