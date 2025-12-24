Cote d'Ivoire: Dimbokro commune et sous-préfectures - Adama Coulibaly reçoit le soutien des commerçants

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), pour la circonscription électorale 160 de Dimbokro commune et sous-préfectures, Adama Coulibaly, par ailleurs ministre des Finances et du Budget, a entamé une campagne de proximité auprès des populations.

Ce sont les commerçants du grand marché qui l'ont reçu, le 22 décembre, et lui ont avoué leur volonté de le faire élire. « Pour le développement de Dimbokro, notre choix, c'est Adama Coulibaly », était le refrain à son passage devant des opérateurs économiques.

Le ministre Adama Coulibaly a sonné la mobilisation pour son élection au soir du 27 décembre. « Le 27 décembre, il y aura les élections législatives. Les enjeux sont très importants car c'est le Président de la République qui m'a choisi pour donner la victoire à notre parti dans la circonscription de Dimbokro. Cette responsabilité, je la partage avec vous. Sortez massivement, le 27 décembre, pour élire votre député qui est le choix du Président de la République », a-t-il galvanisé les populations.

Et pour apporter aux commerçants de sa commune un modeste soulagement dans la lutte contre la cherté de la vie, il leur a offert séance tenante 250 balances et 30 bassines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mieux, il leur a fait savoir, à leur grande joie, que les travaux pour la construction du nouveau marché démarreront en mars 2026. Aussi, les habitants du quartier Belleville ont été visités lors du corps à corps engagé par le candidat du Rhdp, avec les populations, au terme de sa rencontre avec les commerçants.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.