Cote d'Ivoire: Dimbokro commune et sous-préfectures - Adama Coulibaly reçoit le soutien des commerçants

Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), pour la circonscription électorale 160 de Dimbokro commune et sous-préfectures, Adama Coulibaly, par ailleurs ministre des Finances et du Budget, a entamé une campagne de proximité auprès des populations.

Ce sont les commerçants du grand marché qui l'ont reçu, le 22 décembre, et lui ont avoué leur volonté de le faire élire. « Pour le développement de Dimbokro, notre choix, c'est Adama Coulibaly », était le refrain à son passage devant des opérateurs économiques.

Le ministre Adama Coulibaly a sonné la mobilisation pour son élection au soir du 27 décembre. « Le 27 décembre, il y aura les élections législatives. Les enjeux sont très importants car c'est le Président de la République qui m'a choisi pour donner la victoire à notre parti dans la circonscription de Dimbokro. Cette responsabilité, je la partage avec vous. Sortez massivement, le 27 décembre, pour élire votre député qui est le choix du Président de la République », a-t-il galvanisé les populations.

Et pour apporter aux commerçants de sa commune un modeste soulagement dans la lutte contre la cherté de la vie, il leur a offert séance tenante 250 balances et 30 bassines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mieux, il leur a fait savoir, à leur grande joie, que les travaux pour la construction du nouveau marché démarreront en mars 2026. Aussi, les habitants du quartier Belleville ont été visités lors du corps à corps engagé par le candidat du Rhdp, avec les populations, au terme de sa rencontre avec les commerçants.