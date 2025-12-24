Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Grand-Bassam - Les cadres du Rhdp solidaires pour la victoire

L'honorable Sériba Coulibaly, député sortant et candidat à sa propre succession pour le compte du parti au pouvoir à Grand-Bassam commune et sous-préfecture, mise sur sa proximité avec les populations.

Pour les législatives du 27 décembre 2025, sept candidats sont en lice dans la circonscription de Grand-Bassam commune et sous-préfecture. Le 19 décembre, après une caravane à travers la commune, le député sortant, Sériba Coulibaly, candidat du Rhdp, a lancé officiellement sa campagne au quartier Congo. A ses côtés, son directeur de campagne, le maire Jean-Louis Moulot, et de nombreux cadres locaux de son parti.

Jean-Louis Moulot a donné l'intérêt de voter pour Sériba Coulibaly qui est le choix du président du parti, Alassane Ouattara. « Lorsque notre président nous met en mission, nous devons bien le faire. Nous avons gagné la présidentielle. Il faut donner une majorité au président Alassane Ouattara », a-t-il insisté, non sans souligner que « tous les cadres sont unis pour la victoire du Rhdp, contrairement aux messages diffusés sur les réseaux sociaux par certaines personnes ».

L'équipe de campagne du candidat du Rhdp a choisi le corps à corps avec les populations bassamoises, une stratégie dont est coutumière l'honorable Sériba Coulibaly. Son équipe de campagne poursuit cette démarche de proximité avec les différentes communautés et structures professionnelles de Grand-Bassam.

Pour lui, il faut une majorité au Parlement pour le Rhdp afin de « soutenir le vaste programme du président Ouattara, brillamment réélu en octobre dernier ». « Si vous l'aimez, donnez-lui la majorité », a-t-il martelé.